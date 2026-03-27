名家分享～張育萌》「貪污就去坐牢，不要再鬼扯了！」

真的不要再吵「210萬怎麼判17年」。貪污就去坐牢，不要再鬼扯了。來看法院講得超清楚——柯文哲先密會沈慶京，應曉薇再介入施壓。民眾黨收完錢後，柯文哲就動用市長權力，一路讓京華城容積憑空暴增20%。

◎ 張育萌

真的不要再吵「210萬怎麼判17年」。貪污就去坐牢，不要再鬼扯了。來看法院講得超清楚——

柯文哲先密會沈慶京，應曉薇再介入施壓。民眾黨收完錢後，柯文哲就動用市長權力，一路讓京華城容積憑空暴增20%。

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京華城案一審宣判，柯文哲被判刑17年；時任台北市長柯文哲（下左）與沈慶京（下右）兩人主持京華城改建動土儀式。（取自貼文） ①法官認為，京華城要爭取「永久享有120,284.39平方公尺樓地板面積」，提出訴願被駁回。

2018年9月，京華城再告台北市政府。柯文哲明知道京華城案不符合都更條件，也知道「樓地板面積」的訴求根本不適用——

2020年2月20日早上10點，柯文哲還是跟沈慶京見面討論京華城容積。

②隔天，台北市府都發局都市規劃科就接獲京華城提出和解。

同年3月10日，應曉薇在「市長與議員座談會」提出「京華城容積爭議案」建議事項。

一週後，京華城提出陳情函——法官認為，這一切都看得出來，京華城跟台北市府頻繁接觸討論「樓地板容積」這件事。

③3月24日到26日之間，沈慶京又透過7位員工，先從集團領錢，再分開用每個人捐政治獻金30萬元——總共210萬，匯到民眾黨的政治獻金專戶。

法官不是直接說「政治獻金專戶」，而是「柯文哲所掌控之民眾黨政治獻金專戶」。

代表法官的認知很清楚，民眾黨的專戶進出多少錢，柯文哲不可能假裝不知道。

台北市議員應曉薇協助京華城容積爭議案，向市府陳情。（資料照）

④重點是，這7位員工捐完錢後，在威京集團子公司「鼎越開發公司」擔任董事長的朱亞虎，再用手機傳訊息給李文宗。

李文宗收到之後，直接回覆「長輩友人涓涓襄助，市長和我們都心存感激⋯⋯謝謝您，弟文宗」——這代表柯文哲對這210萬有兩個動作，「知道」而且「收下」。

⑤在法律上，柯文哲叫「知悉」和「收受」——這就是重點，柯文哲收了210萬，同時，他明明知道京華城的訴願被駁回，而且按照規定，在訴訟過程中，台北市政府只要通知京華城公司，說「依原法定程序辦理」就好了。

但柯文哲反其道而行，用市長的權力決定，要把京華城的陳情函送到都委會。

⑥事實上，法官把柯文哲送京華城案進都委會的過程，講得鉅細彌遺。曝露出這一整套權力運作，最後怎麼讓京華城憑空暴增20% 的容積獎勵——

2020年4月14日，柯文哲拿到沈慶京給的陳情書，就請副市長彭振聲轉交給都發局。

都發局對陳情書立場沒變，繼續堅持先前一貫的立場，就是「依法行政」，還嚴厲地指出，京華城樓地板面積是「圖利私人」，而且跟京華城買到容積轉移的成本差好幾10億。

⑦ 5月21日，都委會幕僚小組提出這案有疑慮。但都發局長黃景茂指派邵琇珮，去參加都委會專案小組會議。

就是從這時候開始，邵琇珮建議跟都市容積獎勵的法令根本不合的條件，讓京華城申請容積獎勵。

京華城當然就照做。7月3日，京華城提出「方案四」。

京華城拆除重建為商辦園區，憑空暴增20%的容積獎勵。（資料照）

10月27日，都發局承辦人簽呈辦理京華城案都市計畫的公開展覽。

⑧在這裡，我認為法官說得話很重，但也很明確——第一，都市計畫法規定的「變更細部計畫」，並不代表台北市政府可以自己亂訂「僅個案適用」的容積獎勵。

再來，京華城根本是都發局的建議，「自己提」細部計畫修正。

法律給行政機關訂定法規命令的權力，不代表行政機關可以自己亂搞，還是要「依法訂定」，否則當然就是違法。

⑨最後，京華城這塊地是「第三種商業區」，《土管條例》就寫得一清二楚，說「容積率不得超過560％」。

結果，京華城案要突破560％，又不按照「臺北市土地使用分區管制自治條例」訂好的容積獎勵專章申請。

最後，台北市政府神來一筆，憑空創造「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」和「宜居城市貢獻」這些獎勵的名目。

然後，再用這些名目外加20%的容積獎勵——法官說，這就已經抵觸細部計畫之上的法規了，而且「自屬明確」。

⑩案情根本超簡單，但也有夠驚悚。法律白紙黑字，都委會也反對，但柯文哲通通看不到。

從見面、捐款到送案一條龍服務，用想像力當超能力，憑空創造名目，硬塞20%容積。

黃國昌（右）的12字箴言，民眾黨務必銘記——「貪污就去坐牢，不要再鬼扯了！」

（資料照） 黃國昌的12字箴言，民眾黨務必銘記——「貪污就去坐牢，不要再鬼扯了！」

（作者為世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

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