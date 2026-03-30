美台觀測站》關於軍購 我們需要知道的事

請大家支持國軍，支持加強國防，因為中共不會等我們在這邊慢慢準備。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

由行政院提出的國防預算特別條例經歷四個多月的延遲，總算排入了立法院國防外交委員會做審查。然而今天（3/25）我們看到了在野黨團連「名稱」這件事情都要杯葛，反覆詢問一些明明已經報告過的事項，還硬要國防部長透露所有軍購和合作對象，顯然還會繼續拖下去，沒有要支持的意思。

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軍購的目的非常簡單，就是要讓中共不敢使用武力。我們透過獲得最先進的武器，大幅提升防衛實力，讓敵人知道進犯將付出無法承受的代價。 （取自貼文）

這邊我們再次強調：請大家支持國軍，支持加強國防，因為中共不會等我們在這邊慢慢準備。

1.25兆買了精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空飛彈、反彈道飛彈。目的在打造台灣之盾及非紅供應鏈。 （取自貼文）

過去這段時間，美國國會、國務院、AIT、各大主要國際媒體、台灣的國防部、行政院、民間產業、智庫，以及整體民意調查，都顯示出支持加強國防的共識，希望我們可以儘速通過預算，持續加強守護台灣的能量與能力。

為了避免排擠教育、社福支出不被挪用，所以編列「特別預算」，跨年度資金到位，確保8年計畫不中斷。 （取自貼文）

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

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