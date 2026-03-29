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黑熊學院》台灣制裁共諜不痛不癢? 其他國家如何做?

國防部明確指出未來將逐步修法，包括相關行為加重刑度、同時剝奪其領取退休金的權利等；或能考慮參考美國的方式，逐漸完善相關法律。
黑熊學院

黑熊學院

2026/03/29 21:00

◎ 黑熊學院

近年中共以網路借貸或金錢利誘並吸收我國的現役或退役軍人，種種行徑傷害國安，但台灣的國安案件量刑長期偏低。

黑熊學院》台灣制裁共諜不痛不癢? 其他國家如何做?針對近年我國現役或退役軍人被中共滲透吸收，國防部長顧立雄表示國防部將會從法制面與軍內保防著手進行。（取自貼文）
國防部長顧立雄前日公開表示，國防部將會從法制面、軍內保防著手進行，並同時推動「軍事審判法」修法。

1️⃣其他國家如何做？

若同樣以「洩密案」來比較，台灣的刑期真的有比較輕嗎？

幾年前，總統府維安憲兵涉共諜案，此名叛國賊翻拍機密文件給中共並收賄184萬元。署名犯案者的最重判刑只有7年，刑期之輕根本笑死。

而相比美國的案例，時任美國海軍士官的魏金超向中共出售60份技術及操作手冊，因牽涉美國國防機密且從事間諜活動而遭到拘捕，於今年被判處有期徒刑約16年。

美國類似案件的判刑都相對重，甚至可能到無期徒刑。

而韓國即使最近立場親中，但面對與國安有關的事件也毫不手軟。韓國軍情人員被收買後向中國特工洩露軍事機密，今年遭判刑20年定讞。

日本雖然針對洩漏「商業機密」的刑責較輕，但只要被起訴定罪率高達99.9%。

反觀台灣這類作為卻偶有被輕判甚至無罪釋放，背叛自己的國家卻不用付出代價，法治尊嚴平白被過街老鼠踐踏。

2️⃣如何防止叛徒？

顧立雄指出未來將仿效美軍做法，以「實際接觸機密的情況」來劃分安全等級進行查核，而非階級或身分。

以魏金超為案例，他其實是位階不高的工程師，但由於工作職務能接觸到操作手冊；那麼，這類職務就該針對「兩脈」做嚴格的背景調查，也就是人脈與金脈——有沒有可疑的人脈、財務狀況是否正常？出國也應該要報備等。

除此之外還包括軍事安全總隊擴編以增加人力，讓專責國防廠商、軍中人員的安全查核；強化憲調組的運作，協助執行反間諜的偵查工作。

3️⃣避免犯下歷史錯誤，但仍以國家安全為重

台灣的相關法律因戒嚴時期曾走到侵害人權的地步，解嚴後為了避免重蹈覆徹，國安法就相對寬鬆。

總統府維安憲兵翻拍機密文件給中共並收賄184萬元，最重判刑只有7年，刑期之輕根本笑死。圖為涉案3軍人。（資料照）總統府維安憲兵翻拍機密文件給中共並收賄184萬元，最重判刑只有7年，刑期之輕根本笑死。圖為涉案3軍人。（資料照）然而如今時空背景已完全不同，中共與有心人士顯然利用民主國家漏洞大量滲透台灣內部。

美國的反情報體系就非常成熟且龐大，有完善的法律與執法體系，例如：

◼︎《經濟間諜法》：防範技術外流的最主要法律，該法將竊取商業秘密或從事經濟間諜活動列為刑事犯罪，最高可判處 15 年有期徒刑。

◼︎《外國代理人登記法》：要求代表外國政府或政黨在美國從事政治、公關或遊說活動的人員向司法部登記，這有助於識別和監控外國代理人的活動。

◼︎強化訴訟與起訴：司法部 （DOJ） 和聯邦調查局 （FBI） 積極主動調查潛在間諜案，並利用證人保護法來追查幕後組織。

如今，國防部明確指出未來將逐步修法，包括相關行為加重刑度、同時剝奪其領取退休金的權利等；或能考慮參考美國的方式，逐漸完善相關法律。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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