自由開講》判決如何被理解 關乎司法的社會信任

◎ 陳則君

司法是民主制度的重要支柱，其權威不僅來自法律地位，更來自人民的理解與信任。當判決結果難以被社會理解時，所引發的，不僅是個案爭議，更是對制度運作的提醒。

郭瑤琪（中）案歷經一審、二審均判決無罪，其理由在於檢方未能證明金錢往來與具體職務行為之間存在明確對價關係。（資料照）近來社會持續關注的郭瑤琪案，即提供了一個值得思考的案例。本案歷經一審、二審均判決無罪，其理由在於檢方未能證明金錢往來與具體職務行為之間存在明確對價關係。然而在更審程序中，法院改以整體情境加以判斷，認定兩者具有關聯，最終判決有罪並定讞。

不同審級基於證據評價與法律見解的差異，作出不同判斷，本屬司法制度的一部分。但當同一組事實在審理過程中，出現從無罪到有罪的轉變時，社會大眾難免產生疑問：法律判斷的標準，是否足夠清晰與穩定？刑事審判強調證據裁判與罪疑唯輕，尤其在賄賂犯罪中，「對價關係」的認定，一向要求具備一定程度的具體性。若在直接證據有限的情況下，改以整體情境推論，其合理界線與適用標準，仍有進一步說明與累積一致見解的空間。

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刑事審判強調證據裁判與罪疑唯輕，尤其在賄賂犯罪中，「對價關係」的認定，一向要求具備一定程度的具體性；示意圖。（資料照）此外，本案在定讞後仍持續引發討論，也反映當社會對個案仍存疑問時，現行制度如何回應這些關切，仍有檢討空間。特別是再審制度，如何在維持判決安定性與追求實質正義之間取得平衡，是民主法治社會的重要課題。

對個案進行制度性反思，並非否定司法，而是促進制度精進的必要過程。唯有透過持續檢視與對話，司法制度才能回應社會期待。司法的權威，來自專業，也來自說理的清晰與一致。當判決能夠被理解，信任才可能累積；而當信任穩固，民主制度才能真正落實。

（作者為上班族）

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