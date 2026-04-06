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自由開講》保二員警A槍 談槍彈管理

2026/04/06 18:30

◎ 蘇天從

貴報訊：保二總隊一名林姓警員，在離職前最後一班巡邏勤務結束返回隊上繳交槍彈，以模型手槍及假子彈11發調包真槍彈，幸值班同仁及時發現，隨後將真槍及子彈追回，而保二總隊已主動報請台北地檢署偵辦釐清。

林男近日移送北檢複訊時，在警員同仁護送下快步進入地下室偵訊室，過程中一度與現場媒體發生推擠。（資料照，記者劉詠韻翻攝）林男近日移送北檢複訊時，在警員同仁護送下快步進入地下室偵訊室，過程中一度與現場媒體發生推擠。（資料照，記者劉詠韻翻攝） 民國72年國道有一分隊，就是在這種情況下，交槍人自取值班鑰匙走入槍械室佯裝交槍，沒有放回小槍櫃的左輪配槍則偷拿出去，大家都在懷疑這個好賭又生活糜爛且交往複雜的傢伙，可是就缺臨門一腳的證據，後來分隊長迫於辦案無所展，邀大家去土地公廟剁雞頭，但雞頭也有靈驗的時候，不過這代價太慘痛了。

直到隔年二月底，被懷疑偷槍的羅○柏橫死霧峰後山，身旁的凶槍就是被他所偷的那把左輪手槍，正驗證了「菜蟲吃菜、菜下死」的諺語，行兇的一干人等日後雖分別被查出，但官司總是痛苦了家屬，無奈了社會，偷笑了嫌犯，還有苦了那隻無辜的雞。

遺失槍彈當天，另一個插曲是，這名剛畢業的分隊長當天輪休，8點簽出，但附近太鄉下了，沒什麼好逛，便在10點簽入返隊，上級追究責任時，分隊長認為連帶處分是代理的小隊長，但小隊長辯稱分隊長已簽入，權責回歸分隊長，最後的大過就回歸分隊長，好在沒有影響日後當上局長的「衰」運。

有一段時間我在桃園當交通隊長，同一個時間點上、下勤務，領槍、繳槍多達數十人，我首先要求的就是領槍規定，但還是見到值班的不負責任，領槍的我行我素的逕自進入槍械室，後來我只在環境情境做個改變，就信守我的要求而不渝，其實很簡單，槍械室的值班辦公桌原置放槍械室的一端，我將它橫放在槍械室的入口，造成領槍者出入的不便，領槍的同仁自然而然的便在辦公桌前被擋下，就習慣的交出槍證及小槍櫃鑰匙，或交出槍彈等候值班的標準領槍程序。

本案幸未釀成重大災難，重中之重還是要嚴格遵守，領槍、繳槍人不得進入槍械室，只能委由值班人員進入取槍、置槍。

員警槍彈管理，落實領槍、繳槍人不得進入槍械室。示意圖。（資料照）員警槍彈管理，落實領槍、繳槍人不得進入槍械室。示意圖。（資料照） 我常在夢想，如果有人發明一台類似的販賣機，我們按了個人指紋，再按下槍彈、無線電、M-POLICE行動載具、手電筒、各種裝備的需求鍵，所需要的裝備就送出來，退勤時，我們再把上述裝備放入機器的窗口，便自動掃瞄歸還的槍號、品目，然後做成電腦帳該有多麼方便，這種技術以目前的科技當然是辦得到，有沒有開發的價值就不知道了。

（作者為退職警，著有百官行述）

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