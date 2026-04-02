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自由開講》趙衍慶的反共風骨，映照國民黨價值漂移

2026/04/02 09:00

◎ 葉昱呈

榮民趙衍慶辭世的消息，像是一記沉重的歷史回聲，敲醒台灣社會對「反共價值」的再認識。這位一生清貧、卻始終堅持理念的老兵，用行動詮釋何謂信念，也無聲對照出當前國民黨的價值漂移。

趙衍慶出身動盪年代，親歷共產政權對家庭的迫害，其父遭殺害的歷史創傷，使其反共立場堅定。（資料照）趙衍慶出身動盪年代，親歷共產政權對家庭的迫害，其父遭殺害的歷史創傷，使其反共立場堅定。（資料照）趙衍慶出身動盪年代，親歷共產政權對家庭的迫害，其父遭殺害的歷史創傷，使其反共立場堅定。他隨國民黨政府來台從軍，參與國家建設，卻在體認政策轉向、反攻無望之際毅然退伍。這不是消極離場，而是以行動表明他對國家政策與軍人本分的堅守信念。

反觀國民黨，從過去高舉「反共復國」到如今在關鍵國安與外交議題上反覆迴避立場，甚至出現親中傾向，其政治語彙與政策態度已大幅偏離歷史正統。當國民黨主席鄭麗文等親中人士，對中國政策採取模糊乃至迎合態度；當「鄭習會」成為政治操作的籌碼，其背後所反映的，不只是路線調整，更是價值鬆動，亦削弱政黨作為憲政守護者的正當性。

「鄭習會」成為政治操作的籌碼，其背後所反映的，不只是路線調整，更是價值鬆動；國民黨主席鄭麗文。（資料照，國民黨提供）「鄭習會」成為政治操作的籌碼，其背後所反映的，不只是路線調整，更是價值鬆動；國民黨主席鄭麗文。（資料照，國民黨提供）政黨的存在，應以憲政秩序與國家利益為核心。國民黨若持續在「歷史包袱」與「現實利益」之間搖擺，最終將喪失作為民主政黨的核心定位。趙衍慶雖一生未掌握任何權力，卻始終以反共信念為重，他所展現的正是政黨政治中最稀缺的特質：不被利誘、不向勢力低頭。

趙衍慶的辭世，不只是個人的告別，更是一面鏡子，映照出台灣社會對民主價值的期待，也映照出國民黨今日的困境。當一位拾荒老兵尚能堅守反共信念，而一個擁有龐大資源與歷史資產的國民黨，卻逐步淡化反共立場，這樣的對比，難道不值得深思？

國民黨若仍自詡為中華民國的守護者，就不能再迴避這個根本問題：在自由民主與威權體制之間，究竟選擇站在哪一邊？答案，不在口號，而在行動，就像趙衍慶一生堅守反共信念、無懼困苦與孤立，以行動捍衛理念一樣，真正的立場必須用選擇來證明。歷史，終將記錄每一次抉擇所站的位置。

（作者為公務員）

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