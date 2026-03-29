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自由開講》埔里守護戰：公民覺醒對抗政黨收割的啟示

2026/03/29 08:30

◎ 埔里國叔

近日，南投縣埔里鎮掩埋場議題引發輿論關注。這場由南投縣府主導的開發案，竟讓長期保守的深藍選區民代紛紛展現前所未有的積極表態。然而，這股政治壓力的源頭並非政黨自覺，而是紮實且具韌性的「公民運動」。

南投縣埔里鎮掩埋場議題引發輿論關注，民眾和民代抗議，要求業者撤案。（資料照）南投縣埔里鎮掩埋場議題引發輿論關注，民眾和民代抗議，要求業者撤案。（資料照）說白了，南投民眾在乎土地並勇於行動。當大選將至，民代若不為此發聲，國民黨將迎來前所未有的挑戰。諷刺的是，掌握行政資源與專業知識的官員與民代，理應深度剖析掩埋場對地方的傷害，如今其「聯合聲明」卻與一般民眾能做到的無異，這與其職責並不相稱。

為何埔里掩埋場案能激發出強大力量？關鍵在於一群堅持的公民。許多民眾在無政黨金援下，自掏腰包印傳單、掛布條，並透過精準的自媒體經營，讓議題觀看數突破10萬大關。這種「玩真的」行動力，築起強大的輿論牆，迫使民代必須在黨意與民意間做出選擇

這股動力源於對未來世代的責任感。每位步履蹣跚卻堅持站出來的長者，溫柔堅定的覺得這是他們所需背負的。2025年罷免投票未過關，凝聚的組織力已成功轉向民生議題。這證明即便在傳統選區，只要公民團體保持專業並深耕，依舊能產生制衡代議政治的壓力。

公民團體保持專業並深耕，依舊能產生制衡代議政治的壓力。圖為民眾反對民間業者申設廢棄物掩埋場，演出「毒害茭白筍」行動劇。（資料照）公民團體保持專業並深耕，依舊能產生制衡代議政治的壓力。圖為民眾反對民間業者申設廢棄物掩埋場，演出「毒害茭白筍」行動劇。（資料照） 然而，我們仍須警惕政治人物是在尋求長期解方，還是僅在進行政治收割？「看新聞不如看具體行為」，唯有持續監測實質提案，才能確保民意不被政治秀稀釋。目前，南投縣府似乎將球丟回給申請公司，待其提供環評資料再決定是否駁回。這讓努力的民眾焦慮如熱鍋螞蟻。如果這球丟進紅中，被三振的究竟是鎮民、縣府，還是民意代表？

「選前山盟海誓，選後昨暝拍謝」會不會成為這場公民運動的結語，掩埋在歷史洪流？若等到傷害發生才來挖掘這場運動，那早已是欲哭無淚。損害賠償若大到難以承受，企業只需清算資產、說聲「拍謝」便下台一鞠躬，但埔里要的是惡夢不要成真。

南投縣府環保局長李易書（站者）強調，縣府會朝駁回申請案執行。（埔里鎮公所提供）南投縣府環保局長李易書（站者）強調，縣府會朝駁回申請案執行。（埔里鎮公所提供） 這場家鄉守護戰若成功，榮耀應歸於每位志工與覺醒的鎮民。這向社會傳遞出：未來的政治不再只是派系博弈，而是公民意識的自覺選擇。守護埔里的厚實力量，首先是民眾，其次才是託付權力的首長。當決策權掌握在公民手中時，台灣的民主才算真正落實。

（作者為自營商）

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