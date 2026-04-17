自由開講》瀝青斷貨考驗的不是口號 而是地方治理

◎ 不孝

瀝青一缺，先被看見問題的，往往不是路面，而是把「路平」包裝成治理神話的政治敘事；示意圖。（資料照，公路局提供）瀝青一缺，先被看見問題的，往往不是路面，而是把「路平」包裝成治理神話的政治敘事。中油自三月中旬起對瀝青供應實施管制，李四川也坦言，未來幾個月要維持「路平」並不容易。中央當然有責任穩定料源、稽查囤貨、協調供應，但若地方政府一遇到缺料就只剩向中央喊話，更暴露的其實不是中央失能，而是地方平日缺乏風險治理與備援思維。

成熟的市政治理，不能等材料短缺才臨時找答案，而要在壓力來臨時立刻提出清楚排序。哪些災後搶修路段必須優先，哪些主要幹道、通學路線與交通節點不能中斷，哪些景觀改善或非急迫翻修可以延後，既有標案如何調整，工期如何說明，資訊如何公開，這些都應由地方政府先向市民交代。

道路更新本就不是一次性政績，而是預算、材料、工法與跨機關協調的長期工程，這也正是地方首長不能只靠個人形象撐場的原因。（資料照，三重警分局提供）地方若連優先順序、決策依據與應變邏輯都說不清楚，只剩一句「中央快處理」，那就不是治理，而是拿口號代替調度，拿卸責包裝成受害。更值得追問的是，地方平時是否已備妥替代方案。道路更新本就不是一次性政績，而是預算、材料、工法與跨機關協調的長期工程，這也正是地方首長不能只靠個人形象撐場的原因。

供應一旦波動，能否啟動再生材料、調整施工節奏、降低履約風險，甚至及早向市民說明哪些工程必須延後、哪些安全修補不能停，考驗的正是制度韌性，而不是個人聲量。若一遇斷貨就把責任全推給中央，「路平」便不再是治理實力，而只是順風時期的宣傳標籤。真正撐得住政績敘事的，從來不是神話，而是制度。

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（作者為退休人士）

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