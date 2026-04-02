自由開講》當「喘息」變成「期待」：AI能否讓失智照護從丟包走向參與？

◎ 吳俊儀

2026年台灣正式成為超高齡社會國家的一分子，台灣老化的速度超乎想像，對於這樣的危機應該花費更多心思在這議題。長照路上「喘息服務」一直是極重要的支持政策，它讓長期承受高壓照護的家屬能暫時離開幾乎沒有終點的照顧現場。這樣的制度本意良善，也確實減輕了許多家庭的負擔。然而，身為在嘉義社區與失智據點第一線工作的觀察者，我也必須誠實指出一個少被談起的現象：當「喘息」成為唯一訴求，照顧關係有時會在不知不覺中偏向一種近似「丟包」的心態。

台灣65歲以上人口比率突破20％，邁入「超高齡社會」，老化的速度超乎想像。（資料照）在失智據點裡，偶爾會看見令人心酸的一幕。家屬匆匆將長輩送到門口，留下一句「老師，人交給你們了，有事再打給我」便轉身離開。這句話背後不是不孝，而是長期照顧後的疲憊與無力。久而久之，據點被視為「寄放處」，長輩在裡面的情緒、互動與成長，也慢慢與家庭失去連結。這讓我常想起另一個對比，小時候去上學，父母總會關心孩子今天學了什麼、交了哪些朋友、在學校乖不乖，那是一種對生活細節的在意，也是一種愛的參與。可當父母老了，像孩子一樣走進據點時，這份熱切卻常常消失，只剩沉默接送與疲憊疏離。

也因此，在取得經濟部iPAS AI應用規劃師證照後，我開始嘗試把生成式AI帶進失智據點。我不是想追求冷冰冰的科技感，而是希望重新編織家屬與長輩之間那條快要鬆開的親情連結。我們運用AI多模態技術，把長輩參與活動時的神情、笑容與專注瞬間，轉化成更有生命力的照片與短影音。原本只是坐在椅子上的阿公，成了神采奕奕的主角；原本安靜參與活動的阿嬤，也被看見她投入其中的神情。

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當這些內容分享到家屬LINE群組後，變化真的出現了。原本安靜的群組開始有了回應：「這是我爸爸嗎？他很久沒笑得這麼開心了。」、「今天活動看起來好有趣！」家屬透過AI看見的，不再只是退化中的病人，而是仍然會快樂、會互動、會期待生活的家人。更重要的是，家屬的心慢慢回來了。他們開始關心據點做了什麼、帶課老師是誰，也開始主動分享長輩回家後的變化。這讓我更確信：AI在長照現場，不是取代人，而是補位與連結。它協助處理繁瑣紀錄與素材生成，讓照護者有更多時間投入真正有感的陪伴，也降低家屬重新參與照護的門檻。

把生成式AI帶進失智據點，讓長輩參與活動時的神情、笑容與專注瞬間，轉化成更有生命力的照片。（作者提供）我始終相信，AI的終極目的不是炫技，而是服務人性。若善用科技，失智據點就不只是寄放長輩的地方，而能成為家庭記憶重新連結的場域。當家屬從「喘息」走向「期待」，從「交給你們了」變成「今天我媽媽過得怎麼樣」，那才是長照最溫柔、也最有希望的改變。

（作者為嘉義基督教醫院失智症整合中心管理師、嘉義市東區龍山社區發展協會總幹事、嘉義市攝影學會常務理事、台灣社區AI發展協會發起人）

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