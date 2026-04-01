自由開講》請健保署不要以醫療院所之員工薪資高低為特約條件

◎ 林應然

最近台灣民眾黨立委提案，擬修改全民健康保險法將醫事人員薪資達一定標準列為保險人（健保署）與特約機構續約之條件，若醫事人員月投保薪資未達一定標準，將列為「不予特約」之條件。這似乎在呼應原先衛福部石部長在健保署長任內的「擇優特約」的提議，即「醫事人員薪資標準納入特約管理、薪資公開透明化。」。 提到不予特約，健保署身為全國唯一保險人，掌握全國所有健保醫療機構之營運給付，現今除了醫美及少數自費項目之外，幾乎所有疾病都已納入健保給付範圍，沒有健保特約的醫療院所之收費競爭力不足，勢必關門倒閉。此事相當嚴重，君不見，健保署對違反特管辦法之院所祭出之尚方寶劍就是停止特約，醫療院所莫不戰戰兢兢，寒懼在心。

健保署身為全國唯一保險人，掌握全國所有健保醫療機構之營運給付。（資料照） 醫療院所本各有其經營之道，以現今醫事人員特別是藥師、護理師等人力相當缺乏，各院皆瘋搶的態勢，何勞政府再來強制匡定醫療院所之員工薪資標準方予特約？醫療院所之醫事人員之工作質與量各自不同，也有不少是部分工時，部分時段上班者，如何由外界去匡定薪資？再說若認為合理的給付可以促進醫療服務品質，怎麼不去保障健保合約醫療院所給予每月一定之收入？保障其點值不浮動打折？反而對醫療院所的健保給付執行斷頭、攤扣、折付？這是否自相矛盾？

若員工之薪資未達健保署認定標準列為「不予特約」之條件是健全醫療企業經營的良方，則依法律普遍化之原則，政府對全台灣所有行業應該一致，更應該公家機關（包括健保署）先以身試法，訂出特殊行情善待其員工，則其餘醫療院所必當起而效尤與政府齊頭並進，上行方能下效。行政程序法第4條第2項規定：「逾越權限或濫用權力之行政處分，以違法論」。薪資既然屬勞動部勞動基準法範疇，應由勞資雙方協商並依勞動相關法規處理，不應作為健保特約條件。健保署唯一獨大，強制掛勾「醫事人員薪資標準納入特約管理」是一種強制霸凌，因為醫療院所沒有第二個類似健保署的合約機構可以選擇合約，形同順我者生，逆我者死。請健保署慈悲不要干預醫療機構的自主經營。

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現今醫事人員特別是藥師、護理師等人力相當缺乏，各院皆有瘋搶的態勢。（資料照） （作者為醫師、中華民國基層醫療協會理事長）

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