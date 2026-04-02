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自由開講》BTS回歸的熱潮與城市的界線 公共空間該如何被使用

2026/04/02 09:30

◎ 陳擷安

BTS選擇在首爾光化門舉辦回歸直播演唱會，同時也引發部分民眾反彈，認為大型活動佔用公共空間。（美聯社檔案照）BTS選擇在首爾光化門舉辦回歸直播演唱會，同時也引發部分民眾反彈，認為大型活動佔用公共空間。（美聯社檔案照）BTS選擇在首爾光化門舉辦回歸直播演唱會，免費開放、全球同步，甚至透過串流平台讓海外粉絲也能參與，無疑是一場文化與城市行銷的高度結合。對粉絲而言，這不只是音樂活動，而是一種集體情感的釋放與參與；但同時，也引發部分民眾反彈，認為大型活動佔用公共空間、影響生活，甚至質疑為何不看的人也要承擔成本。

這樣的衝突，其實正好反映現代城市最核心的問題之一：公共空間究竟屬於誰光化門不只是觀光地標，也是市民日常生活的一部分。當大型活動進入這樣的場域，勢必會重新分配空間使用權。一部分人獲得參與與歡樂，另一部分人則承受噪音、交通與生活干擾，這種利益與負擔的不對稱，正是爭議的來源。

像BTS這樣的國際級藝人，其活動不僅帶來觀光效益，也提升城市能見度，甚至形成文化輸出。（Netflix提供）像BTS這樣的國際級藝人，其活動不僅帶來觀光效益，也提升城市能見度，甚至形成文化輸出。（Netflix提供）然而，從另一個角度看，大型文化活動本身也是城市活力的重要來源。像BTS這樣的國際級藝人，其活動不僅帶來觀光效益，也提升城市能見度，甚至形成文化輸出。許多國際城市，正是透過這類活動建立形象與吸引力。如果一味排斥擾民，城市可能會逐漸失去公共活動的能量，變得安全但缺乏活力。

問題的關鍵，不在於要不要辦，而在於怎麼辦。成熟的城市治理，應該能在活動與生活之間找到平衡。例如提前公告交通與管制措施、設定合理時段、提供替代動線，甚至建立補償或回饋機制，讓非參與者的不便降到最低。當干擾被管理，而非被忽視，衝突自然會減少。

這類爭議也反映社會對公共利益的不同理解。有人重視個人安寧，有人重視集體活動，兩者本質上並無對錯。真正成熟的社會，不是消除差異，而是透過制度讓不同需求可以共存。

大型活動應依據人數規模、地點敏感性與影響範圍，設定不同審查與配套標準；圖為2026跨年晚會，民眾進入市府前廣場管制區須先由員警安檢。（資料照）大型活動應依據人數規模、地點敏感性與影響範圍，設定不同審查與配套標準；圖為2026跨年晚會，民眾進入市府前廣場管制區須先由員警安檢。（資料照）台灣近年無論跨年晚會、大型演唱會或國際賽事，類似爭議層出不窮，顯示制度仍有精進空間。首先，應建立「大型活動分級管理制度」，依據人數規模、地點敏感性與影響範圍，設定不同審查與配套標準，避免一體適用造成管理失衡。其次，強化地方政府的事前溝通機制，例如要求主辦單位進行周邊居民說明會或資訊公開，讓民眾提前知情並有表達意見的管道。

此外，也可考慮引入「公共空間使用回饋機制」，例如部分收益回饋社區、提供交通補貼或公共設施改善，讓受影響者能感受到實質補償，而非單向承擔成本。同時，台灣也可發展更多專屬大型活動場域，降低在核心生活區頻繁舉辦活動的壓力，讓文化發展與城市生活不必彼此衝突。

城市的價值，不只是安靜與秩序，也包括熱鬧與記憶。如何在兩者之間取得平衡，是治理能力的體現。當制度能讓熱鬧不成為干擾，讓參與不排擠他人，那麼這樣的城市，才真正能讓不同的人都找到自己的位置。

（作者為科技集團法務）

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