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黑暗流浪者》民眾黨就是統促黨2.0，但是危害比統促黨大得多。

民眾黨不一樣，他們以超越藍綠的新政治來包裝自己，實際上幹的事卻跟統促黨沒兩樣，兩者一樣是收紅錢，接受國台辦指示來辦事。兩者一樣都是中共在台分部，只是民眾黨披上了第三勢力政黨的外衣來掛羊頭賣狗肉，欺騙台灣社會而已。
黑暗流浪者

黑暗流浪者

2026/03/27 15:00

◎ 黑暗流浪者

因為統促黨至少敢跟台灣社會直球對決，他們把政治主張寫在黨名上，也公開舉五星旗唱中國國歌宣揚統一，直接接受民意檢驗，沒在遮掩的。

中華統一促進黨把政治主張寫在黨名上，也公開舉五星旗唱中國國歌宣揚統一。（資料照）中華統一促進黨把政治主張寫在黨名上，也公開舉五星旗唱中國國歌宣揚統一。（資料照） 民眾黨不一樣，他們以超越藍綠的新政治來包裝自己，實際上幹的事卻跟統促黨沒兩樣，兩者一樣是收紅錢，接受國台辦指示來辦事。兩者一樣都是中共在台分部，只是民眾黨披上了第三勢力政黨的外衣來掛羊頭賣狗肉，欺騙台灣社會而已。

台灣的主流民意是壓倒性不接受統一的，大部分人都不會投給光明正大親中賣台的統促黨，所以統促黨沒票，只能在街頭上鬧，培養第五縱隊，無法在立法院中取得席次。民眾黨卻有票，可以在立法院中成為關鍵少數，還能讓中共指定的人進入立法院，直接執行中共的意志。台灣社會卻仍對民眾黨的統促黨本質缺乏正確的認識，許多人仍然把它看作一個正常的政黨，這就是民眾黨危害遠大於統促黨的地方。

我覺得我們應該要為民眾黨正名，既然徐春鶯的起訴書內容已經證明他們就是統促黨2.0了，我們當然要讓社會大眾正確認識他們。只有台灣社會充分了解到民眾黨實際上就是借殼上市的統促黨，他們才有機會真正泡沫化，無法再繼續危害台灣。我要再說一次，民眾黨就是危害比統促黨更大的統促黨2.0。

民眾黨以超越藍綠的新政治來包裝自己，圖為創黨主席柯文哲（左）和現任主席黃國昌（右）。（資料照）民眾黨以超越藍綠的新政治來包裝自己，圖為創黨主席柯文哲（左）和現任主席黃國昌（右）。（資料照） 民進黨真的不要再想嘗試綠白合這件事了，只要看清事情的本質就能理解此事不可能成真，民進黨跟統促黨之間本來就不可能合作。

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

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