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沈榮欽國際視野》台灣政黨光譜最寬廣的政治人物

黃珊珊能夠遊走於新黨、親民黨和民眾黨，並且與時代力量、民進黨和國民黨交好，其跨黨派能力，在台灣可謂無人能及，即使目前國民黨與民眾黨主席鄭麗文與黃國昌被稱為政黨變色龍，背骨之名如蛆附骨，而黨派色彩更廣泛的黃珊珊，卻很少受到同樣的批評，除了其人格較高，不像鄭黃以出賣昔日同志換取榮華富貴之外，在台灣政黨高度競爭的環境下，還能表現得如此輕盈，黃珊珊可謂異數。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/03/28 10:30

◎ 沈榮欽

2019年，習近平在《告台灣同胞書》40週年時，提出「一國兩制台灣方案」，作為要台灣接受一國兩制的標準。不久後，親民黨主席宋楚瑜接受新華社專訪，表示兩岸一家親，非常支持習主席的「一國兩制台灣方案」。

沈榮欽國際視野》台灣政黨光譜最寬廣的政治人物前民眾黨立委黃珊珊跨黨派能力，在台灣可謂無人能及。（資料照）
消息見諸媒體後，親民黨文宣部主任黃珊珊、副主任吳崑玉均提出辭呈，被認為是不認同宋楚瑜贊同「一國兩制台灣方案」而辭去黨職。

黃珊珊為了參選台北市議員，於 1998年加入新黨，獲得提名順利當選。不過新黨式微後，黃珊珊於2002年加入親民黨，獲得提名參選台北市議員，再度順利當選。

黃珊珊無論在新黨或是親民黨，都不顯露太明顯的政黨色彩，與各方交好，2016年獲得親民黨提名參選立委時，甚至獲得民進黨禮讓，不過最後功敗垂成，高票落選。

等到柯文哲當選台北市長後，黃珊珊也與柯文哲交好，甚至獲邀成為台北市副市長，更獲得柯文哲欽點成為台北市長候選人，但是依舊以無黨籍參選，既與民眾黨交好，也不得罪親民黨。

黃珊珊（前排右三）宣布參選台北市長，時任市長的柯文哲（前排右四）率市府團隊出席力挺。（資料照）黃珊珊（前排右三）宣布參選台北市長，時任市長的柯文哲（前排右四）率市府團隊出席力挺。（資料照） 參選市長最後倒數時刻，時代力量黃國昌還公開為黃珊珊加油，在最關鍵時刻踩了時力最後一腳，作為向民眾黨交心的投名狀。

黃珊珊最後不敵國民黨的蔣萬安，台北市長落選後，為了成為民眾黨推薦的不分區立委，因此加入民眾黨，直到因為引發柯文哲貪污背信的假帳事件，遭到民眾黨黨紀處分停權至今。

黃珊珊能夠遊走於新黨、親民黨和民眾黨，並且與時代力量、民進黨和國民黨交好，其跨黨派能力，在台灣可謂無人能及，即使目前國民黨與民眾黨主席鄭麗文與黃國昌被稱為政黨變色龍，背骨之名如蛆附骨，而黨派色彩更廣泛的黃珊珊，卻很少受到同樣的批評，除了其人格較高，不像鄭黃以出賣昔日同志換取榮華富貴之外，在台灣政黨高度競爭的環境下，還能表現得如此輕盈，黃珊珊可謂異數。

沈榮欽國際視野》台灣政黨光譜最寬廣的政治人物國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左），被稱為政黨變色龍。（資料照）
 直到徐春鶯的匪諜案，外界才得知，就算因不滿宋楚瑜贊同一國兩制而辭去黨職，其實也早為中共滲透。更重要的是，黃珊珊並不是在無知的情形下遭到中共滲透，而是明確知道中共滲透，仍欣然接受，當外界因為徐春鶯統戰爭議太大，民眾黨不得不放棄提名為不分區立委時，黃珊珊還和柯文哲說要和國台辦談談

這種政黨主席與要角向國台辦請示不分區立委的事情，如果發生在民進黨，早就天翻地覆、主席請辭了。而且即使國民黨不分區立委同樣遭到中共滲透，江啟臣與朱立倫都不敢將之排入安全名單，唯獨民眾黨赤裸裸地聽命於國台辦。當初柯文哲謊稱不認識徐春鶯時，小草各種荒謬的辯護之詞，等到徐春鶯匪諜案爆發時，柯文哲和小草又可以換一副嘴臉，彷彿之前的辯護從未發生過，黃國昌更可恥地說謊與栽贓成賴清德要為民眾黨提名匪諜負責，全黨別說良知，真是上下無一人有智有德。

徐春鶯的起訴書揭露黃珊珊和民眾黨和中國共產黨之親近，黃珊珊給柯文哲的訊息，更是直接透露兩人也是傳統意義下的匪諜，當代的反滲透法偵辦對象，雖然法律無法因一則訊息判罪，但是黃珊珊實在應該出面公開說明中共滲透與其扮演的角色

資深媒體人陳嘉宏提醒一事，在中共對黃珊珊滲透最激烈的時候，民進黨要放給黃珊珊擔任立法院副院長，要不是柯建銘挺身反對，恐怕已經成真，這樣說來，實在應該還當初承受罵名的柯建銘一個公道。

沈榮欽國際視野》台灣政黨光譜最寬廣的政治人物立法院民進黨團前總召柯建銘挺身反對黃珊珊擔任立法院副院長。（資料照）
 （作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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