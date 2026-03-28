自由開講》分散風險 是醫藥品供應鏈韌性的下一步

◎ 黃金舜

因伊朗對荷姆茲海峽的通行限制，全球陷入石油及相關製品塑膠短缺危機，進一步影響藥品包材、容器的供應危機。（路透檔案照）20世紀下半葉開始，隨著越來越多國家降低關稅等措施，全球化的浪潮席捲全球，這樣人口及商品高度流動、分工合作的「地球村」，曾被視為將隨著網路時代的到來更加密集，直到Covid-19疫情的來臨，才讓世人醒悟，這其實是一套複雜、密集但錯弱的系統，只要一個環節出問題，便可能導致系統無法運轉。

在今年美伊衝突後，由於伊朗對荷姆茲海峽的通行限制，導致全球之石油及相關製品供應出現危機，除了較為直觀的航空、運輸業等外，甚至導致塑膠製品也可能出現供應危機，身為執業藥師，在傳出中東地區有新的軍事衝突時，我便開始擔心可能會因為藥品的包材、容器短缺等因素，進而引發藥品、醫療器材的供應危機。

然而除製造端外，直接供應給民眾之醫療院所及藥局，也應適度研議一定儲備，以免在供應鏈出現問題時，即於醫療院所、藥局端產生缺藥危機；圖為瘦瘦針。（資料照）近年，政府已積極強化我國藥品供應靱性，包含今年3月4日甫修正通過的《藥事法》，主要即是針對避免必要藥品短缺之程序，建立預警機制，然而除製造端外，直接供應給民眾之醫療院所及藥局，也應適度研議一定儲備，以免在供應鏈出現問題時，即於醫療院所、藥局端產生缺藥危機。對於此次危機，我認為與瘦瘦針問題相同，應採標本同治，簡要說明如下：

1.治標：對於必要藥品，若藥廠已經發函表示可能出現供應延遲甚至可能暫時無法供貨之品項，衛福部、食藥署及健保署應立即盤點相關品項，以及國內有能力製造其學名藥或生物相似藥之藥廠，以國內有能力製造之藥廠替代為優先，如無法生產，則比照2024年生理食鹽水缺藥危機，以專案進口補足缺口，日前衛福部長提及，去年行政院通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中，應足以因應此部分之費用。

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筆者建議應訂定不同層級、不同科別之醫療院所及藥局應備有之必要藥品品項以及儲備量，並納入醫療機構評鑑標準；示意圖。（圖取自freepik）2.治本：由衛福部、食藥署及健保署召開跨部會協調，並邀集各專科科別之醫學會、醫療院所及藥局代表，盤點各專科科別之必要藥品，訂定不同層級、不同科別之醫療院所及藥局應備有之必要藥品品項以及儲備量，並納入醫療機構評鑑標準。需特別說明，此舉與現行之「儲備藥品醫材品項數」有別，係針對不同專科科別之醫療院所個別設計，以確保在發生藥品供應端問題時，醫療院所不至立即發生缺藥危機。

「不要把所有的雞蛋全都放在一個籃子裡，但是也不要把雞蛋放在太多的籃子裡」，合理分散風險的概念，不僅適用於投資，在藥品供應韌性議題亦然，除了掌握本土藥品、醫材之製造、供應能力外，亦應讓必要品項在各醫療院所、藥局間有一定儲備能量，方能最大程度應對各類危機。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全聯會榮譽理事長）

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