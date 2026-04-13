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自由開講》日本產業政策轉型：從技術為本到創造需求

2026/04/13 09:30

◎ 江泰槿

2026年3月，高市首相主持第3次日本成長戰略會議，提出「先行研議主要製品、技術官民投資路徑圖提案」，並同步推動「產業競爭力強化法」修正草案送交國會審議。日本經濟新聞於19日評論指出，「國家站在最前線推動官民投資、邁向強大日本」是高市政權的核心政治宣示，然而外界也開始追問，重點投資戰略能否真正實現成長？

從「技術供給」到「需求創造」的政策邏輯轉換

長期以來，日本產業政策以技術研發為政策主體，然而此次反常的以「需求端」為主軸的新推動路線。針對初期投資龐大、技術不確定性高且回收期漫長的戰略領域，日本政府選擇主動介入，透過中小企業創新研發計畫 （SBIR）、公部門優先採購及簡化政府採購程序等手段，積極創造初期市場需求，以確保投資可預期性，進而誘導民間資本形成量產體制。但日本專家亦坦言，政府是否具備「慧眼識珠」的能力，仍是產業政策成敗的關鍵疑問，過度介入反而可能壓抑企業活力。

日本重點投資戰略包括半導體，圖為日本晶片國家隊Rapidus提供2奈米製程試作樣品。（彭博檔案照）日本重點投資戰略包括半導體，圖為日本晶片國家隊Rapidus提供2奈米製程試作樣品。（彭博檔案照）61項核心技術的地緣政治意涵

高市17項成長戰略中選定61項核心技術，涵蓋半導體、量子、AI、核融合能源、生物製造及航太等關鍵領域，這些技術選定的背後，呼應2022年「經濟安全保障推進法」的立法精神，特別強調不可替代性與特定技術領域建立全球難以取代的競爭優勢，以強化其在國際產業分工體系中的折衝籌碼，並在國際競爭中維持關鍵話語權。

稅制改革與用地整備：為投資加速鬆綁

「產業競爭力強化法」修正草案設立「大膽投資促進稅制」，對符合條件之企業提供5年即時折舊或7%稅額扣抵優惠，並新增稅額扣抵結轉機制，有效降低投資初期的財務壓力，今年度預算規模已達122兆3,092億日圓，創歷史新高。而「地域未來投資促進法」則從用地開發、工業用水供給義務化及地方稅減免等面向著手，為產業聚落的形成創造有利的硬體條件。

臺灣的產業因應：從旁觀者到積極參與者

對臺灣而言，日本政府所催生的龐大軟硬體投資需求，正是臺灣供應商在未來數年間可積極瞄準的目標市場。在半導體、關鍵零組件、客製化模具及系統整合等領域，臺灣產業具備高度靈活性與完整供應鏈優勢，與日本企業存在高度互補空間。此外，鼓勵臺灣業者赴日設立合資企業，切入日本政府採購所帶動的供應生態系，亦是掌握雙方產業合作戰略契機的可行路徑。

其中，日本積極推動與理念相近國家共同布局國際標準制定，臺灣若能及早介入此一進程，不僅可提升技術輸出的市場穿透力，更能在全球供應鏈重組的關鍵時刻，建構自身不可替代的關鍵夥伴

在半導體等領域，台灣產業具備高度靈活性與完整供應鏈優勢，圖為台積電熊本廠。（彭博檔案照）在半導體等領域，台灣產業具備高度靈活性與完整供應鏈優勢，圖為台積電熊本廠。（彭博檔案照）（作者為財團法人中華經濟研究院日本中心主任）

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