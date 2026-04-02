自由開講》從伊朗反擊看區域安全裂縫：面對中共威脅的團結課題

◎ 衛重華

這次伊朗遭受斬首式打擊後的反擊行動，進一步揭露國際體系中的一個殘酷現實：在威脅尚未具體擴散前，多數國家往往選擇觀望甚至迴避。阿拉伯世界初期未能形成一致抵抗，歐洲亦多採取距離策略，正反映出國際政治中的「風險外部化」心態。直到伊朗展現具備可達四千公里的遠程打擊能力，威脅開始跨越區域邊界，各國才意識到問題不再是他國之事，而是自身安全的延伸。

伊朗國防部公布的「海巴爾」（Khaibar）彈道飛彈試射畫面。（法新社檔案照） 這樣的情境若套用在中共身上，其戰略意涵更為嚴峻。中共不僅擁有遠超伊朗的飛彈射程與數量，更具備完整的體系化作戰能力，包含精準打擊、衛星導引、網路與認知作戰等多層次手段。其軍事力量並非單一威懾工具，而是可以同步作用於政治、經濟與社會層面的複合型壓力系統。一旦衝突發生，其影響範圍將不僅限於台海，而是迅速擴散至整個印太乃至全球供應鏈體系。

然而，最需要警惕的並非單純軍力差距，而是國際社會可能重演「伊朗模式」的遲疑與分裂。若周邊國家仍以各自利益為優先，缺乏共同防衛意識，則在威脅尚未直接臨身之前，極可能選擇低調或中立，導致整體嚇阻力量被削弱。這正是威權政權最擅長利用的戰略縫隙，透過逐步升高壓力，測試各國底線，最終在分化中取得優勢。

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中共不僅擁有遠超伊朗的飛彈射程與數量，更具備完整的體系化作戰能力。圖為共軍東風-17飛彈。（歐新社檔案照）因此，對我國而言，安全戰略不能僅停留在單一軍事準備，而必須積極深化與周邊國家的結構性合作。無論是與日本、菲律賓、澳洲，乃至更廣泛的民主陣營，都應在情報共享、軍事協調與供應鏈安全上建立更緊密的聯結。唯有形成實質的區域安全網絡，才能避免在危機初期陷入各自為政的孤立狀態，並提升整體嚇阻效果。

伊朗的案例已經清楚說明，當威脅尚未全面擴散時的遲疑，往往會在後期付出更高代價。面對中共這樣具備更強投射能力與體制韌性的對手，我國更不能寄望於外部自然形成的支援，而應主動推動區域團結，將潛在危機轉化為共同防衛的契機。唯有在平時就建立共識與協同機制，才能在真正的風險來臨時，不再各自為戰，而是形成一致且有效的集體回應。

由美國與菲律賓主導的多國聯合軍演「肩並肩」，預定4月登場，日本今年將首次派遣戰鬥人員參演。（美聯社檔案照） （作者為軍人）

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