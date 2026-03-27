沈榮欽國際視野》微知識：如何判斷失智

有些東西的名稱，明明說過無數次，到了口邊卻怎麼也想不起來。這種舌尖現象，其實老少都會發生，但是隨著年齡增長，尤其是60歲以後，舌尖現象越來越普遍。

◎ 沈榮欽

失智是一個人的健康隱私，但是當權的政治人物除外。

如何判斷失智？加拿大多倫多大學曾經有一個很知名的研究，可以作為快速判斷一個人是否失智的日常徵兆。大多數人對失智的警覺，都來自日常生活中，記憶的快速衰退，尤其是短期記憶的衰退。明明剛剛才發生的事情，轉眼就忘記；或是剛剛說過的話，到了口邊卻又想不起來。

請繼續往下閱讀...

失智是一個人的健康隱私，但是當權的政治人物除外；國民黨副主席蕭旭岑（圖）貼文反覆強調馬忘了很多事，疑似影射馬英九已失智。（資料照）其中之一是「舌尖現象」 （Lethologica），也就是說，有些東西的名稱，明明說過無數次，到了口邊卻怎麼也想不起來。這種舌尖現象，其實老少都會發生，但是隨著年齡增長，尤其是60歲以後，舌尖現象越來越普遍。具體而言，舌尖現象指的是儘管能部分回憶起某個詞，並且感覺自己知道這個詞，但卻暫時無法從記憶中提取出來。不過研究人員發現，要從舌尖現象判斷是否失智，誤判的機率很大。

更好的方式是判斷一個人的語速。有些人的語速天生就很快，像是唐鳳、陶哲軒等人都是。科學家發現，人類的語速會隨著年齡增長而下降，同時很多無意義的語助詞，像是「嗯」、「啊」等，出現的頻率會越來越多。

失智真正的關鍵不是記憶讀取的速度變慢，而是認知能力的減緩；示意圖。（圖取自freepik）語言流暢性測驗會調動大腦中與語言、記憶和執行功能相關的各個區域，因此可以深入了解大腦的哪些區域會受到認知衰退的影響。不過如果一個人說話的語速快速下降，那麼失智的機率可能大增。原因在於，失智真正的關鍵不是記憶讀取的速度變慢，而是認知能力的減緩。這其實也是我在看人受訪影片時，判斷的線索之一。

後續的史丹佛大學研究發現，發現說話時較長的停頓和較慢的語速與較高的tau蛋白有關，而後者經常在失智者的大腦中累積。下次如果你發現家中老人說話或演講的語速快速下降，無意義的停頓明顯增加時，請關心一下他們是否失智的風險增加。

☆有失智失能照顧需要，請撥打1966長照服務專線。☆

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法