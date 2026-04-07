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自由開講》外傭鬆綁難解少子化 解方不只一招

2026/04/07 08:30

◎ 陳言

行政院拍板放寬外籍幫傭申請資格，未來只要家中有一名未滿十二歲兒童，即可申請外籍幫傭；示意圖。（取自freepik）行政院拍板放寬外籍幫傭申請資格，未來只要家中有一名未滿十二歲兒童，即可申請外籍幫傭；示意圖。（取自freepik）行政院拍板放寬外籍幫傭申請資格，未來只要家中有一名未滿十二歲兒童，即可申請外籍幫傭，預計四月十三日受理，勞動部估計約有一百四十四萬戶家庭適用。這項政策，至少代表政府有聽到雙薪家庭、育兒家庭長期以來的真實壓力，也願意順應民意，增加照顧上的一種選擇。就這一點來行政院拍板放寬外籍幫傭申請資格，未來只要家中有一名未滿十二歲兒童，即可申請外籍幫傭說，值得肯定。

說穿了，現代家庭最缺的，往往不是缺少愛，而是缺少時間。夫妻都要上班，孩子要接送、陪伴、照顧，家務還得處理，若缺乏長輩後援，很多家庭幾乎天天都在硬撐。如今政府願意鬆綁制度，讓有需要、有能力負擔的家庭多一條路，並不是壞事。多元選擇本來就是進步社會應有的方向，至於民眾要不要申請、托育市場如何調整，這部分本可交由市場機制與家庭需求去決定。

現代家庭最缺的，不是愛而是時間。夫妻都要上班，孩子要接送、陪伴、照顧，家務還得處理，若缺乏長輩後援，很多家庭幾乎天天都在硬撐；示意圖。（資料照）現代家庭最缺的，不是愛而是時間。夫妻都要上班，孩子要接送、陪伴、照顧，家務還得處理，若缺乏長輩後援，很多家庭幾乎天天都在硬撐；示意圖。（資料照）但也必須講清楚，放寬外傭，絕不是解決少子化的萬靈丹。外界已提出疑慮，包括可能排擠重症失能家庭照護人力、衝擊本國托育與家事服務市場也未必真能大幅提升女性勞參率或生育率。這些提醒，政府不能當作沒聽見。政策可以上路，但配套也要同步：包括總量監測、弱勢家庭保障、托育品質把關，以及對本國照顧服務人力的轉型協助，都不能少。

更重要的是，少子化從來不是單一政策可以扭轉的問題。房價太高、薪資不夠高、工時太長、職場不友善、托育資源不足、性別分工失衡，都是年輕人不敢婚、不敢生的原因。許多人不是不想成家，而是算一算現實成本，只能退縮。當「想婚」變成壓力，「敢生」變成奢望，人口負成長自然愈來愈嚴重。

鼓勵婚育固然重要，但也要正視新世代觀念早已改變；示意圖（資料照）鼓勵婚育固然重要，但也要正視新世代觀念早已改變；示意圖（資料照）因此，政府若真要搶救少子化，不能只在照顧末端補破網，更要從源頭下手。鼓勵婚育固然重要，但也要正視新世代觀念早已改變。婚姻與生育，不必然永遠綁在一起；歐美不少國家非婚生子女比例較高，制度保障也較完整，值得台灣在符合國情前提下參考借鏡。對於想生育卻不願被傳統婚姻形式拘束的人，國家不能視而不見。尤其我國既然已通過同志婚姻，對生育制度與家庭型態的相關配套，更應往前走，人工生殖法等制度修正，也確實有加快腳步的必要。

生育、養育、教育，是婚育家庭最核心的三件事。政府若真想提高生育率，就該端出更有感的政策牛肉：讓青年有較高所得、有可負擔住宅、有穩定托育、有友善職場，也讓孩子從出生到受教育都能得到制度支持。唯有讓人民看見未來，認為生活負擔可以承受，才會真正從「不想婚、不敢生」，走向「願意婚、放心生」。

外傭政策鬆綁，可以是起點，但絕不能是終點。搶救少子化，終究還是要多管齊下，從制度、文化、經濟與教育一起改，才能真正為台灣的人口危機找到出路。

（作者為文字工作者）

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