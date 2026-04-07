自由開講》外傭鬆綁難解少子化 解方不只一招

◎ 陳言

行政院拍板放寬外籍幫傭申請資格，未來只要家中有一名未滿十二歲兒童，即可申請外籍幫傭；示意圖。（取自freepik）行政院拍板放寬外籍幫傭申請資格，未來只要家中有一名未滿十二歲兒童，即可申請外籍幫傭，預計四月十三日受理，勞動部估計約有一百四十四萬戶家庭適用。這項政策，至少代表政府有聽到雙薪家庭、育兒家庭長期以來的真實壓力，也願意順應民意，增加照顧上的一種選擇。就這一點來行政院拍板放寬外籍幫傭申請資格，未來只要家中有一名未滿十二歲兒童，即可申請外籍幫傭說，值得肯定。

說穿了，現代家庭最缺的，往往不是缺少愛，而是缺少時間。夫妻都要上班，孩子要接送、陪伴、照顧，家務還得處理，若缺乏長輩後援，很多家庭幾乎天天都在硬撐。如今政府願意鬆綁制度，讓有需要、有能力負擔的家庭多一條路，並不是壞事。多元選擇本來就是進步社會應有的方向，至於民眾要不要申請、托育市場如何調整，這部分本可交由市場機制與家庭需求去決定。

現代家庭最缺的，不是愛而是時間。夫妻都要上班，孩子要接送、陪伴、照顧，家務還得處理，若缺乏長輩後援，很多家庭幾乎天天都在硬撐；示意圖。（資料照）但也必須講清楚，放寬外傭，絕不是解決少子化的萬靈丹。外界已提出疑慮，包括可能排擠重症失能家庭照護人力、衝擊本國托育與家事服務市場，也未必真能大幅提升女性勞參率或生育率。這些提醒，政府不能當作沒聽見。政策可以上路，但配套也要同步：包括總量監測、弱勢家庭保障、托育品質把關，以及對本國照顧服務人力的轉型協助，都不能少。

更重要的是，少子化從來不是單一政策可以扭轉的問題。房價太高、薪資不夠高、工時太長、職場不友善、托育資源不足、性別分工失衡，都是年輕人不敢婚、不敢生的原因。許多人不是不想成家，而是算一算現實成本，只能退縮。當「想婚」變成壓力，「敢生」變成奢望，人口負成長自然愈來愈嚴重。

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鼓勵婚育固然重要，但也要正視新世代觀念早已改變；示意圖（資料照）因此，政府若真要搶救少子化，不能只在照顧末端補破網，更要從源頭下手。鼓勵婚育固然重要，但也要正視新世代觀念早已改變。婚姻與生育，不必然永遠綁在一起；歐美不少國家非婚生子女比例較高，制度保障也較完整，值得台灣在符合國情前提下參考借鏡。對於想生育卻不願被傳統婚姻形式拘束的人，國家不能視而不見。尤其我國既然已通過同志婚姻，對生育制度與家庭型態的相關配套，更應往前走，人工生殖法等制度修正，也確實有加快腳步的必要。

生育、養育、教育，是婚育家庭最核心的三件事。政府若真想提高生育率，就該端出更有感的政策牛肉：讓青年有較高所得、有可負擔住宅、有穩定托育、有友善職場，也讓孩子從出生到受教育都能得到制度支持。唯有讓人民看見未來，認為生活負擔可以承受，才會真正從「不想婚、不敢生」，走向「願意婚、放心生」。

外傭政策鬆綁，可以是起點，但絕不能是終點。搶救少子化，終究還是要多管齊下，從制度、文化、經濟與教育一起改，才能真正為台灣的人口危機找到出路。

（作者為文字工作者）

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