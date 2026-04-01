自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美伊戰爭失控下的全球金融與經濟震盪

2026/04/01 21:30

◎ 李其澤

若美伊戰爭進一步升級失控，受衝擊的絕不只是中東戰場，而是整個國際金融體系與全球經濟秩序。荷姆茲海峽承載全球約兩成石油與液化天然氣運輸，一旦長期處於高風險狀態，戰爭便不再只是軍事衝突，而會迅速轉化為金融波動、能源通膨、供應中斷與成長放緩交織而成的全球危機。因而這場戰爭已造成史無前例的能源市場衝擊，國際能源署甚至認為其嚴重程度超過一九七三年石油危機。

荷姆茲海峽承載全球約兩成石油與液化天然氣運輸。（路透檔案照）荷姆茲海峽承載全球約兩成石油與液化天然氣運輸。（路透檔案照） 首先受到衝擊的，必然是國際金融市場。戰爭升級意味著避險情緒升高，資金撤離高風險資產，轉向美元、美債與黃金等避險標的。美聯社報導，油價急升已拖累全球股市，布蘭特原油一度衝上每桶一一九美元，市場也重新評估聯準會與其他主要央行的利率路徑，原先對降息的期待明顯降溫。英國央行更因戰爭帶來的通膨風險而按兵不動，甚至釋出偏鷹訊號。這種「資產價格下跌、通膨升高、利率難降」的組合，正是金融市場最不願面對的局面。

其次，能源價格若長期高檔，全球將重新面對停滯性通膨風險。路透引述高盛分析指出，只要荷姆茲通行受阻、海灣產能修復不如預期，油價上行風險可能延續到二○二七年。國際能源署雖已協調釋出四億桶緊急儲油，並促請各國採取節能與需求抑制措施，但仍難完全填補戰時缺口。能源一旦居高不下，衝擊就不只在加油站，而會全面傳導到運輸、製造、石化、電力與糧食價格，迫使各國央行在抗通膨與穩成長之間陷入更艱難的兩難。

第三，這場危機已由價格恐慌轉為實體供應衝擊。路透整理顯示，以伊衝突已波及卡達、沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特與巴林的重要能源設施，部分煉油、液化天然氣與出口設施受損或停擺；卡達更表示，伊朗攻擊已使其液化天然氣出口能力減少一成七，修復可能需時三至五年。這代表市場面對的已不只是短期炒作，而是實體產能與區域供應鏈的實際斷裂。對高度依賴進口能源的亞洲與歐洲經濟體而言，這無疑是直接掐住工業命脈。

第四，航運、保險與貿易融資等隱形成本也會全面上升。荷姆茲若被市場視為高風險常態化水域，戰爭保險費、航運附加費與融資門檻都會同步提高，最終推升全球貿易成本。這迫使各國從過去強調效率與即時供應的全球化模式，轉向更重視囤積、備援與能源安全的新常態。全球經濟不只會變得更昂貴，也會變得更低效率。

更深層的後果，是地緣經濟碎片化將進一步加速短期內，美元避險地位可能再次強化；但若能源、航道與支付機制持續被武器化，各國勢必更積極分散採購來源、擴充戰略儲備，並降低對單一航線與單一結算體系的依賴。這意味著，全球經濟將從「效率優先」轉向「安全優先」，而全球化的長期成本也將持續上升。歐盟近日甚至因能源價格飆升而考慮放寬天然氣儲備目標，正反映這種壓力已從市場延燒到政策層面。

以伊衝突波及鄰國，阿拉伯聯合大公國富吉拉（Fujairah）的石油設施遇襲後冒出濃煙與火光。（美聯社檔案照）以伊衝突波及鄰國，阿拉伯聯合大公國富吉拉（Fujairah）的石油設施遇襲後冒出濃煙與火光。（美聯社檔案照）總的來說，美伊戰爭若失控，國際金融將先迎來避險潮、資產重定價與市場劇烈波動；緊接著，實體經濟將承受能源通膨、成長放緩、供應斷裂與逆全球化成本上升的壓力。真正可怕的，不是中東再多一場熱戰，而是這個全球能源心臟地帶被拖入長期動盪。這個帳單，不會只由交戰國支付，而是由全世界共同埋單。

（作者為彰師大副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書