自由開講》論台灣或可協防曼德海峽

◎ 賴其瑋

在伊朗宣布封鎖荷姆茲海峽以後，世界出現了能源危機之疑慮。在此情況下，伊朗已然成為國際上最大的麻煩製造者。對美國而言，相當期望受益於公海航行權的各國，在此時挺身保衛公海安全。筆者認為，台灣應當鑑於確保能源及公海航行安全，為國際社會出一份力。

在伊朗宣布封鎖荷姆茲海峽以後，世界出現了能源危機之疑慮。在此情況下，伊朗已然成為國際上最大的麻煩製造者。（路透檔案照）但是，依照台灣的軍事實力，實在難以協防荷姆茲海峽的航行安全。別的不說，無論是派遣成功級巡防艦或永陽級獵雷艦，在不明戰況的情況下要如何防備敵火？無論是誤觸水雷或被火箭攻擊，又要如何安全撤退？很多國際法上不清不明之處還未解決，台灣是難以參與荷姆茲海峽的護航的。

相反的，筆者建議，或許可以藉此機會，協防曼德海峽。目前最新的戰情是，沙烏地阿拉伯藉由通過該國核心地區的油管，讓石化能源，改道於紅海出海。對此，伊朗的因應措施是，由割據於葉門西部的「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）勢力，發動火箭，擾動紅海至印度洋海域的航行安全。

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在曼德海峽周遭，有著與台灣關係相當密切的國家索馬里蘭。索國跟台灣不但關係和睦。更是長期有送軍事院校學生、軍官，來台接受軍事訓練的互信基礎。

伊朗的因應措施是，由割據於葉門西部的青年運動勢力，發動火箭，擾動紅海至印度洋海域的航行安全，筆者建議，或許可以藉此機會，協防曼德海峽；圖為曼德海峽的衛星照片。（美聯社檔案照）對此，筆者認為，目前國軍的軍力，或許抽不出空派出海軍軍艦前往護航。但是，在曼德海峽也不安全的情況下，應該有派遣軍事顧問進駐索國。事實上，目前烏克蘭就算國內還在戰火之中，仍然派出了兩百多位無人機專長的軍官，前往波斯灣協助各國防務。台灣既有無人機跟防空飛彈的生產能力，也應在此時，為守護公海能源運輸，善盡心力。

（作者為台聯青年部主任 ）

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