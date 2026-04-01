自由開講》不要加碼豪賭，而應懸崖勒馬

◎ 李其澤

中東戰火再起，若國際社會仍將其視為「又一次區域衝突」，無異於對現實危機的集體誤判。這一輪衝突真正危險之處，不只是飛彈、無人機與報復性空襲持續升高，更在於全球能源命脈--荷姆茲海峽，正一步步被推向封鎖與失序邊緣。當這條承載全球近兩成石油海運的關鍵水道，淪為威嚇、封鎖、奪控與護航的戰略棋子時，衝突性質早已超越中東地緣對抗，演變為足以衝擊全球能源市場、航運安全、金融秩序與世界經濟穩定的系統性風暴。

全球能源命脈荷姆茲海峽，正一步步被推向封鎖與失序邊緣。（路透檔案照）

而以色列轟炸伊朗南帕爾斯氣田，正是這場戰爭性質改變的分水嶺。南帕爾斯不只是伊朗最大的天然氣命脈，更是其發電、工業與民生穩定的重要基礎。當能源設施本身被納入打擊目標，戰爭就不再只是軍事設施對軍事設施的互毀，而是正式跨入「能源基礎設施戰」階段。這意味著，從伊朗本土氣田，到海灣油港、液化天然氣出口站，再到荷姆茲海峽的商船航道，整個波灣能源體系都可能被拖入火線。這種升級，不只是地區安全危機，更是全球經濟危機的前奏。

比炮火更危險的，是決策者對「可控升級」的迷信。總有人以為戰爭可以精準設計，衝突可以有限管理，壓力只要再加一分，對手便會退讓，局勢也能在最後一刻被拉回來。然而，現實恰恰相反。當美方一面評估封鎖甚至奪控哈格島，一面又由川普公開宣稱伊朗高層已被「全數殲滅」，甚至表示美國如今「想談也已無人可以談判」，這番話表面上像是勝利宣言，實際上卻暴露出最致命的戰略盲點：把對手高層打光，不一定代表戰爭結束，反而可能意味著收場機制也被一併摧毀。

請繼續往下閱讀...

以色列近日襲擊伊朗南帕爾斯氣田的設施。（美聯社檔案照）

戰爭從來不只是摧毀敵方武器與設施，更關乎誰能停火、誰能談判、誰能對殘存部隊下達停止報復的命令。若一場斬首行動把高層、情報與官僚中樞一併打碎，看似是軍事上的大勝，實際上卻可能讓衝突從可管理的國家對國家戰爭，滑向不可管理的碎片化報復戰。沒有談判對象，不是戰爭結束，而是煞車失靈。對長期依賴非對稱作戰的政權而言，中央大腦被摧毀，不代表威脅終結，反而可能釋放更多分散、去中心化且難以預測的反擊。從飛彈、無人機到快艇、水雷與代理人網絡，這些低成本、高干擾的手段，不需要完整的中央指揮體系，也足以讓荷姆茲海峽長期處於高風險狀態。

荷姆茲之所以如此敏感，不只因其地理狹窄，更因它掐住了全球經濟最脆弱的命脈。從油價飆升、保費增加、運費上揚，到製造成本上升與通膨惡化，衝擊將沿著這條海峽層層傳導，最終落在各國民眾生活、企業財報與政府民意基礎之上。中東的硝煙不會停留在沙漠，它總會順著油管與航道，燒向全世界。南帕爾斯若成為能源戰的起點，荷姆茲便可能成為全球失序的引信。

因此，今天最該被譴責的，不只是某次空襲或某輪報復，而是那種將全球能源命脈、國際公共航道與億萬民生當成談判籌碼的冷血邏輯。當領導人把「無人可以談判」當成戰果，真正被摧毀的，不只是對手的中樞，更是戰爭得以收束的最後出口。當前最迫切的，不是比拚誰更強硬，而是立刻踩下煞車。能源設施不應成為軍事標靶，國際航道不能淪為報復戰場，南帕爾斯、哈格島與荷姆茲更不應成為大國博弈的血腥籌碼。否則，世界真正承受不起的，將不是又一場局部衝突，而是一場由戰略誤判、極限升級與能源恐慌共同催生的全球失控。警鐘已經敲響，現在需要的不是加碼豪賭，而是懸崖勒馬。

美國已對伊朗哈格島（Kharg Island） 的「所有軍事目標」發動攻擊。（法新社檔案照）（作者為彰師大副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法