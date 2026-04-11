自由開講》當風險變成敘事工具，能源討論就失真

◎ 林仁斌

近來中東戰事升溫，本應提醒台灣正視地緣政治風險，卻迅速被轉化為另一種簡化論述：「非核家園讓台灣付出代價」。當戰爭被直接拿來支持特定能源選項，公共討論其實已悄然偏離風險分析，而走向結論先行的敘事框架。

將「天然氣可能受阻」直接推導為「必須重啟核電」，是典型的因果跳躍與政策過度簡化；示意圖，圖為中油林園廠。（資料照）問題不在於是否討論核電，而在於論證方式的失真。將「天然氣可能受阻」直接推導為「必須重啟核電」，是典型的因果跳躍與政策過度簡化。能源安全從來不是單一風險對應單一解方，而是多重風險之間的配置與平衡。天然氣供應確實可能受國際局勢影響，但政策回應理應包括來源分散、儲氣能力、電網韌性與需求管理，而非直接導向單一能源。

更關鍵的是，這類論述把能源安全簡化為「有沒有核電」。這不僅忽略再生能源、儲能與電網調度的制度角色，也反映出一種過時的電力思維：彷彿只要有大型基載電廠，系統就自然穩定。然而，現代電網的穩定性，早已建立在多元能源與彈性調度之上，而非單一電源。

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同樣被忽略的，是核電本身的風險與限制。核燃料仰賴國際供應鏈，核廢料處置仍是跨世代難題，核電重啟與新建更涉及冗長的安全審查與社會共識。若以「進口依賴」批評天然氣，卻對核電供應鏈風險避而不談，這種選擇性論證，本質上只是為既定立場提供支持，而非完整的政策比較。

核電無論重啟或新建，往往需要數年以上。把長期基礎建設包裝成短期解藥，不是政策，而是幻想；示意圖。（路透檔案照）更值得警惕的是時間尺度的錯置。當前被強調的是「即時能源危機」，但核電無論重啟或新建，往往需要數年以上。把長期基礎建設包裝成短期解藥，不是政策，而是幻想。這類論述還有一個共同特徵：以政治語句取代制度分析。從「誰讓台灣付出代價」到「非核錯誤」，問題被轉化為責任歸屬，而非制度設計。能源政策因此從制度選擇滑向政治攻防，逐漸偏離公共利益。

台灣真正面對的，不是單一能源選擇，而是如何在地緣風險、減碳壓力與產業需求之間，建立具有韌性的能源系統。這意味著多元能源組合、電網現代化、儲能部署、成本透明與責任分配，而不是押注單一技術。

當風險被用來服務既定立場，討論就不再是風險評估，而是敘事競賽。核電可以討論，但不能被當成唯一答案；能源安全需要制度設計，而不是被恐懼推動的直覺反應。若公共討論持續停留在單一選項的對立之中，真正關鍵的制度能力與風險治理，只會被一再延後。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

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