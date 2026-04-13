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自由開講》企業專屬核電？別讓利益歸企業、風險全民承擔

2026/04/13 15:00

◎ 林仁斌

近期，核電角色的討論再次浮上檯面。在高科技產業用電需求快速成長的背景下，有人提出「企業專屬電廠」構想—讓大型企業取得穩定、可預期的電力來源。

核電的「穩定」並不等於風險可控，若企業取得穩定電力，卻未承擔相應比例的風險與責任，那麼專屬的只是利益，而非義務；示意圖。（歐新社檔案照）核電的「穩定」並不等於風險可控，若企業取得穩定電力，卻未承擔相應比例的風險與責任，那麼專屬的只是利益，而非義務；示意圖。（歐新社檔案照）表面上看來務實：企業需要穩定電力，國家需要競爭力，核能提供低碳且穩定的基載電力，似乎是一種選項。但真正關鍵不在技術，而在於：當核電為特定產業服務時，風險是否也由受益者對稱承擔？能源政策若缺乏制度誠實，侵蝕的不只是電力市場，更是公共信任。企業要求穩定供電，其邏輯可以理解。半導體、資料中心與高耗能製造業對供電連續性要求極高。然而，核電的「穩定」並不等於風險可控。它包含核廢管理、除役成本、低機率高衝擊事故，以及地緣政治下的暴露風險。若企業取得穩定電力，卻未承擔相應比例的風險與責任，那麼專屬的只是利益，而非義務。

制度不誠實，常以三種形式出現。第一，時間延後。所謂平準化發電成本常被用來證明核電便宜，但除役與廢料管理動輒數十年。長期風險一旦折算成今日數字，往往在政治討論中變得「看不見」，實際卻留給未來世代承擔。第二，風險平均化。若事故保險或除役責任最終由國家吸收，而電價未區分高耗能產業與一般用戶的風險差異，等於由全民分擔潛在災難成本。這不是市場機制，而是隱性補貼。第三，責任模糊化。若發生重大事故，企業是否承擔超出投資比例的責任？是否設有明確賠償機制與風險準備金？若制度未事前界定，所謂「企業參與」恐怕只是象徵性投入。

2011年福島第一核電廠事故後，日本重構核安監管制度，但龐大的除污與賠償費用仍有相當比例由政府吸收。（歐新社檔案照）2011年福島第一核電廠事故後，日本重構核安監管制度，但龐大的除污與賠償費用仍有相當比例由政府吸收。（歐新社檔案照）2011年福島第一核電廠事故後，日本重構核安監管制度，但龐大的除污與賠償費用仍有相當比例由政府吸收。這說明，在極端事件面前，國家幾乎無法完全退出最終責任。國際趨勢也日益強調風險揭露與責任對等，而非單純以政府背書吸引投資。

在風險社會中，能源轉型不只是碳排與成本問題，更是風險管理能力的測驗。企業若因國際競爭壓力需要穩定電力，可以透過多元機制達成，包括再生能源長期購電合約、儲能投資或跨國綠電採購。選擇核電並非不可討論，但前提必須是：成本透明、責任明確、風險由受益者承擔。

台灣的核能辯論長期陷於擁核與反核對抗。但當議題轉向企業專屬電力，問題已不再是意識形態，而是分配正義。若事故風險無法由企業保險充分覆蓋，除役與廢料基金未獨立於公共財政，軍事風險未納入國安評估，那麼「企業專屬電廠」更像政治語言，而非完整制度設計。

能源選項可以多元，但制度誠實不能打折。企業可以追求競爭力，國家可以追求能源安全，但風險與利益必須對稱。能源可以務實，制度不能說謊。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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