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自由開講》格斷氣運，善惡終有——寫在京華城案判決之後

2026/03/26 17:00

◎ 許富舜

一直在想，如果這件事情不是只用政黨對立去看，而是用更長的時間尺度來看，它也許不只是某個政治人物的起落，而是一段長期偏移的路，終於走到了必須被看見、被中止的地方。

柯文哲曾經被許多人寄予期待。

他代表過一種「不同」，一種看起來更理性、更有效率，甚至更不受傳統政治語言束縛的可能性。對很多人來說，那是一種解放，也是一種希望。

但後來我們慢慢看到，那種所謂的「不同」，不只是風格上的不同，而是更深層的性格問題開始滲入公共領域。

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地院26日判處17年有期徒刑。（資料照）前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地院26日判處17年有期徒刑。（資料照）他的問題，從來不只是立場爭議，而是他面對權力、面對他人、面對規範時，常常呈現出一種強烈的自我中心傾向：他習慣把自己的判斷放在制度之前，把自己的聰明放在倫理之前，把自己的目的放在程序之前。對他而言，規則不是共同遵守的界線，而比較像是可以隨時重新解釋、重新安排的工具。

這樣的性格，短期往往很有魅力。

因為它會讓人誤以為那是果斷，是超越，是不受拘束；但其實，那常常只是對限制缺乏敬畏，對他人缺乏真正的尊重，對公共倫理缺乏穩定的內在約束。

更深的問題是，這樣的性格改變了社會氛圍！

當一個領導者長期以輕蔑、戲謔、嘲諷、切割的方式面對異議，身邊的人就會開始學會表演。大家不再真誠地討論事情，而是開始揣摩他的情緒、迎合他的偏好、配合他的敘事。久而久之，一個本來應該講求制度與責任的公共空間，就會慢慢退化成一個以個人意志與需求為中心的表演場。

有人開始相信，只要他夠聰明，很多界線都可以被模糊；只要他夠特別，很多原則都可以為他讓路；只要他曾經代表過某種希望，那麼後來所有的偏差都可以被重新包裝、重新辯護。於是，一種危險的幻覺慢慢形成——彷彿只要站在「大聲」的名義之下，就可以豁免於誠信、節制與責任的檢驗。

而改變社會的，從來不只是政策，而是許多人如何理解「什麼是可以的」。

當社會長期把話術當成穿越責任的工具，把姿態當成取代倫理的資本，把反建制的形象當成逃避檢驗的護身符，社會就會慢慢失去辨識能力。人們看到的不再是對錯，而是包裝；在意的不再是原則，而是情緒投射；追隨的不再是價值，而是一種被塑造出來的想像。

對柯文哲而言，規則不是共同遵守的界線，而比較像是工具。圖為京華城開發案工地。（資料照）對柯文哲而言，規則不是共同遵守的界線，而比較像是工具。圖為京華城開發案工地。（資料照） 或許，他的確曾經走在前面。

但如果那條路，是一條逐漸遠離倫理、遠離界線、遠離自我節制的路，那麼走得越前面，社會被帶偏得也越遠。

所以這一次的判決，不能只用輸贏來看

它更像是一種提醒：

提醒我們，聰明不能取代品格。

提醒我們，效率不能凌駕正當性。

提醒我們，一個人再會說、再會算、再會操作，也不能因此被允許站在倫理與法律之外。

更提醒我們，當一個政治人物開始讓整個社會陪著他一起模糊是非，那已經不是個人問題，而是公共危機。

所謂「格斷氣運」，如果也許就是——

在一段已經偏離的軌道上，終於了停止鍵。

這不是因為誰，而是因為再繼續下去，被消耗掉的將不只是制度信任，而是整個社會對善惡、對邊界、對責任的基本感覺。

小草到北院外聲援柯文哲，當一個政治人物開始讓整個社會陪著他一起模糊是非，那已經不是個人問題。（資料照）小草到北院外聲援柯文哲，當一個政治人物開始讓整個社會陪著他一起模糊是非，那已經不是個人問題。（資料照）而「善惡終有」，也不是一種情緒宣洩，而是一種很安靜、卻很重要的秩序：

再高明的操作，終究不能永遠遮蓋偏差；

再成功的表演，終究不能永遠取代真實；

再強勢的話語，終究不能永遠顛倒黑白。

對我們來說，真正重要的，也許不是只停留在評論一個人，而是去問自己：

未來的台灣，還要不要繼續容忍那種把聰明當正義、把嘲諷當深刻、把踐踏界線當改革的政治文化？

如果我們的答案是否定的，那麼這場判決，就不只是某個人的終點，而可能是社會重新學會分辨、重新走回正路的開始。

前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京和北市議員應曉薇，涉京華城容積及政治獻金弊案。（資料照）前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京和北市議員應曉薇，涉京華城容積及政治獻金弊案。（資料照） （作者為醫師）

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