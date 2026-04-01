自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》別讓舊制度的錯 繼續由受害者補件到底

2026/04/01 14:00

◎ 再米

國民黨立委王鴻薇日前召開記者會，協助46年前被母親出養給澳洲人，中文名「王雯」的旅澳台灣女子凡妮莎來台尋親並為恢復中華民國國籍。（資料照）國民黨立委王鴻薇日前召開記者會，協助46年前被母親出養給澳洲人，中文名「王雯」的旅澳台灣女子凡妮莎來台尋親並為恢復中華民國國籍。（資料照）旅澳女子凡妮莎指控內政部以無法證明在台灣出生為由，駁回其恢復中華民國國籍申請；內政部則表示，將先查證出生與國籍文件，必要時再評估DNA鑑定。事件真正刺眼之處，不在政府能不能查，而在面對疑似跨國販嬰、戶籍撤銷與身分錯置的歷史舊案時，主管機關仍傾向把它當成一般行政補件案件處理，要求當事人回頭補齊國家當年自己沒守住的制度破口。

凡妮莎已提出出生證明、早年戶籍資料，以及嬰兒時期持用、蓋有出境章的中華民國護照。依現行規範，護照本可作為國籍證明文件之一。主管機關若對文件真偽仍有疑義，當然可以查核；但合理作法應先由跨機關專案複核，釐清當年戶籍撤銷、收養登記與出境紀錄之間是否出現制度斷裂，而不是在資料早已殘缺的舊案中，把幾乎不可能立即補足的證明，一項一項退回給當事人。

主管機關應先釐清當年審查制度是否出現斷裂，而非把制度舊錯完整轉嫁給受害者；圖為凡妮莎出示具中華民國護照正本以及相關出生證明。（資料照）主管機關應先釐清當年審查制度是否出現斷裂，而非把制度舊錯完整轉嫁給受害者；圖為凡妮莎出示具中華民國護照正本以及相關出生證明。（資料照）更關鍵的是，若凡妮莎所稱因祖父不實申報而遭撤銷戶籍與收養關係屬實，今天真正該追問的，就不是她還差哪一份文件，而是國家當年為何能讓一名嬰兒的身分如此輕易自制度中消失。當年審查鬆到足以抹去一個孩子的法律存在，今天卻又嚴到連舊護照與出生資料都難以回復，這不是法治嚴謹，而是把制度舊錯完整轉嫁給受害者

DNA可以作為查證工具，卻不該被塑造成近乎唯一的通道。尋親與身分追索案件最殘酷之處，本就在於原始資料散失、生母未必可尋、證據鏈往往早已中斷。若政府一面表示願意同理協助，一面卻把最難達成的條件放在前面，呈現的就不是依法審慎，而是程序先行、責任後退的官僚冷硬。

（作者為退休人士）

《自由開講》是提供民眾對話的電子論壇，無論是對政治、經濟或社會、文化新聞熱點，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎大家踴躍投稿等。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附上真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報已錄取及刪除修改權，不付稿酬；錄取與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書