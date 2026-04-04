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自由開講》民主社會的底線 不容跨境威嚇侵入公共空間

2026/04/04 19:00

◎ 方芷涵

日前在台北自由廣場舉行的西藏抗暴日67週年燭光晚會發生不明人士投擲發煙物與鞭炮干擾活動的事件，引發社會關注。對此大陸委員會表示強烈譴責，並指出相關行為已涉及以恐嚇方式干擾合法集會，檢警單位將進一步調查是否存在境外勢力介入。這起事件不僅是一場單純的治安案件，更凸顯民主社會在面對跨境政治壓力時所必須守住的制度底線。

在台藏人日前在自由廣場舉行「西藏抗暴日67週年燭光晚會」，一名身穿紅衣男子故意鬧場，在現場焚燒爆竹驚擾活動進行，隨即被警方帶離訊問。（資料照）在台藏人日前在自由廣場舉行「西藏抗暴日67週年燭光晚會」，一名身穿紅衣男子故意鬧場，在現場焚燒爆竹驚擾活動進行，隨即被警方帶離訊問。（資料照）台灣是一個以憲政體制運作的民主社會。依據「中華民國憲法」所保障的基本權利，人民享有集會、言論與表達意見的自由。這些權利的存在，使得不同政治立場與歷史觀點都可以在公共空間中被討論與呈現。無論是支持或批評特定議題，只要活動依法申請並遵守秩序，任何人都不應以暴力或威嚇方式加以干擾。

然而，近年國際社會逐漸關注「跨境鎮壓」現象，即某些政府或政治力量透過代理人、組織或網路輿論，在他國境內對特定族群或政治活動進行威嚇與干擾。這類行為往往利用灰色地帶手段，例如騷擾、恐嚇或散布假訊息，使目標群體在心理壓力下不敢公開表達意見。若此類情形未受到及時處理，不僅會影響公共安全，也可能侵蝕民主制度的核心價值。

此次事件之所以引發高度關注，正因為它發生在象徵民主與人權的公共場所。自由廣場長期以來是台灣各種社會運動與公共討論的重要場域，象徵人民表達意見的自由空間。如果有人可以透過投擲危險物品或製造恐慌來干擾活動，將對公共安全與民主文化造成不良示範。

因此，政府機關在處理此類事件時，必須展現清楚且堅定的立場。執法單位應迅速釐清事件動機與背景，包括是否存在組織性行為或境外指示。若涉及境外勢力介入，則不僅是單一刑事案件，更涉及國家安全與民主制度防護問題。

政府應建立更完整的跨境威脅應對機制。當公共活動可能涉及國際政治議題時，警方與國安單位應提前進行風險評估與安全維護，以確保活動能在安全環境下進行。這不僅是對活動主辦者的保護，也是對民主制度的基本維護。

此外，社會大眾也需要理解，民主社會的核心精神在於包容多元觀點，而不是透過威嚇或暴力壓制不同聲音。當公共討論空間受到干擾時，真正受影響的不只是某一個團體，而是整體社會對自由表達的信心。

自由廣場長期以來是台灣各種社會運動與公共討論的重要場域。圖為西藏抗暴67週年燭光晚會，與會者先默哀。（資料照）自由廣場長期以來是台灣各種社會運動與公共討論的重要場域。圖為西藏抗暴67週年燭光晚會，與會者先默哀。（資料照）在全球政治局勢日益複雜的今天，民主制度面臨的挑戰不僅來自傳統軍事或外交壓力，也可能透過社會層面的干擾行動出現。台灣作為民主社會的一員，更需要在制度與法律層面建立清楚防線。唯有確保每一場合法集會都能在安全環境中進行，民主社會的公共空間才能真正維持其自由與開放的本質。

（作者為科技業）

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