自由開講》AI照護機器人上線 高齡社會的解方還是責任外包?

◎ 陳擷安

西班牙近期導入約600台照護機器人，協助獨居長者管理日常生活與健康狀況，被視為AI照護時代的重要指標。在高齡化加速與照護人力不足的背景下，科技被寄予厚望。這些機器人能提供全天候監測、跌倒警示與用藥提醒，甚至透過語音互動降低長者孤獨感。從政策角度來看，確實有助於降低照護成本，也讓長者能延長在家生活的時間，減少對機構的依賴。

機器可以提醒吃藥、偵測異常，卻難以真正理解長者的情緒與需求，如果政府與家庭過度依賴科技，可能在不知不覺中削弱人際互動；示意圖。（資料照）然而，照護不只是功能性的服務，更涉及陪伴與情感支持。當社會逐漸將照護理解為一套可以被設備取代的流程，也意味著對照護本質的認知正在改變。機器可以提醒吃藥、偵測異常，卻難以真正理解長者的情緒與需求。如果政府與家庭過度依賴科技，可能在不知不覺中削弱人際互動，甚至將原本應承擔的照護責任轉移給機器，這將影響長照品質，也可能改變社會對老年生活的價值觀。

台灣已進入超高齡社會，長照需求快速增加，但人力供給長期不足。未來智慧照護勢必成為重要方向，但目前多停留在補助與試辦階段，缺乏整體制度規劃。若只是零散導入設備，無法形成穩定服務模式，也難以真正改善長照壓力。因此，關鍵不在於是否導入科技，而在於如何將其納入完整制度。智慧照護應正式納入長照2.0政策架構，而非僅作為輔助工具。政府需明確規劃科技與人力的分工，例如由AI負責監測與提醒，人力專注於情感支持與專業判斷，建立人機協作模式。若缺乏制度設計，科技可能流於形式，無法發揮真正效益。

請繼續往下閱讀...

政府應推動場域試驗與產學合作，讓科技從實際需求出發，提升可用性與普及性，避免淪為展示性成果；圖為機器與長輩互動。（資料照）智慧照護也應被視為產業發展機會。台灣具備半導體與AI優勢，但在長照應用上仍未整合。許多產品技術成熟，卻難以進入實際家庭場域，原因在於缺乏跨領域整合與使用情境驗證。政府應推動場域試驗與產學合作，讓科技從實際需求出發，提升可用性與普及性，避免淪為展示性成果。

此外，資料安全與隱私保護同樣關鍵。照護設備會蒐集健康數據與生活資訊，一旦管理不當，可能造成重大風險。現行個資法對於長期、持續蒐集的健康資料規範仍不足，未來應建立更細緻的資料治理制度，確保資訊使用透明並取得使用者信任。

智慧照護的發展方向應是減輕人力負擔，而非取代人際關係。科技適合處理重複性與監測性工作，但陪伴與理解仍須由人來完成。若能透過制度設計讓科技與人力互補，不僅能提升效率，也能維持照護應有的溫度。高齡社會的關鍵不只是導入多少科技，而是如何在效率與人性之間取得平衡。對台灣來說，真正的挑戰不在技術，而在制度。只有在政策上清楚界定科技的角色，並建立完善配套，智慧照護才可能成為支持長照體系的力量，而不是取代人性的替代方案。

（作者為科技集團法務）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法