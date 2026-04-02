自由開講》違占不能凌駕公共利益 支持高市府依法拆除仁武占用戶

◎ 洪孝全

為維護公共安全與環境衛生，高雄市政府近期依法拆除仁武澄清巷長期占用市有土地的違章建築，展現依法行政的決心，也回應多數市民對公平秩序的期待。公共土地屬於全民，不能因少數人長期占用而停滯不前。

市府過去僅收取使用補償費，已給予相當期間改善，本次亦提前通知，提供兩個月以上搬遷期限，並提供搬遷補助及租屋媒合等協助，兼顧程序與基本照顧。（取自陳麗娜臉書）仁武澄清巷占用案存在多年，現場11戶多未具合法權源，建物作為鴿舍、工寮、道場、車庫及招待所等用途，甚至出現轉租營利情形，顯已超出單純居住需求。市府過去僅收取使用補償費，已給予相當期間改善，本次亦提前通知，提供兩個月以上搬遷期限，並提供搬遷補助及租屋媒合等協助，兼顧程序與基本照顧。國民黨議員陳麗娜將依法拆除形容為迫遷，反而模糊違占事實，也忽略多數市民對安全環境與公共建設的期待。

回顧過去，高雄已有因違占延宕公共建設的案例。例如鳳山鐵路地下化後辦理土地重劃，因民宅占用環狀道路及消防通道公有土地，遲未排除，導致道路無法完整開通，影響交通與公共安全；另如大寮第81期市地重劃區，部分土地遭占用，公共設施開闢延宕，環境品質難以改善。這些案例顯示，當違占久拖未決，受影響的不只是土地權屬，而是整體城市發展與市民生活品質。

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若違法占用可透過抗爭取得更多補償或延長期限，將形成錯誤示範，使守法者承擔更高成本；圖為仁武澄清巷違章拆除殘骸。（取自陳麗娜臉書）法治社會應以一致標準處理問題，不能因個案壓力而反覆退讓。若違法占用可透過抗爭取得更多補償或延長期限，將形成錯誤示範，使守法者承擔更高成本。都市計畫的目的，在於讓道路、公園與公共設施得以完成，讓市民共享更安全、有秩序的生活環境。

公共土地應回歸公共使用，弱勢照顧應由社會福利制度協助，而非以持續占用作為替代方案。支持市府依法排除違占，是讓制度回到正軌，也是確保公共資源公平使用。高雄要持續進步，就必須建立可預期的治理原則，讓公共利益不再被少數人綁架。

（作者從事服務業）

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