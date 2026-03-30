自由開講》向現實靠攏，還是向威權傾斜？國民黨路線分裂的警訊

◎ 郭索

盧秀燕結束訪美後，立委羅廷瑋強調「國民黨立場就是盧秀燕立場」，顯現這是一場對黨中央權威的實質挑戰。盧秀燕強調與美方政府與產業界建立實質對話，並帶回無人機與高科技產業合作契機，展現明確的對美互動姿態；然而同時間，鄭麗文過往偏向中國的論述仍未鬆動，使外界清楚看見國民黨內部在戰略方向上的嚴重分歧。羅廷瑋試圖以「立場一致」進行政治縫合，反而更加凸顯黨內無法統一的矛盾現實。

台中市長盧秀燕近日結束訪美行程，強調與美方政府與產業界建立實質對話，並帶回無人機與高科技產業合作契機。（資料照）

盧秀燕此行的本質，不只是地方首長的經貿交流，而是一場具備準外交層級的戰略行動。從接觸美國國會到探討供應鏈與無人機產業，她實際上是在補強國民黨長期在對美關係上的弱點。這樣的動作，說明在當前美中對抗格局下，即便是地方政治人物，也不得不正視台灣安全與經濟命脈已高度依賴民主陣營的事實。盧秀燕的「親美」並非選擇，而是被現實逼出的必然調整。

反觀鄭麗文所代表的政治路線，若仍寄望習近平政權釋出善意，甚至試圖維持模糊的兩岸定位，甚至還在妄想與習近平會晤，這種思維已與國際現實完全脫節。當全球供應鏈重組、印太安全架構逐步成形之際，任何對中共抱持幻想的政治立場，不僅無助於台灣安全，反而會削弱國際社會對台灣的信任與支持。這不只是路線錯誤，更是戰略判斷的失能。

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羅廷瑋所稱「國民黨立場就是盧秀燕立場」，表面上是團結說法，實質上卻暴露出黨中央權威的鬆動。如果此話為真，代表國民黨正在被動轉向親美路線；若此話為假，則顯示地方領袖已開始主導路線，而黨中央失去整合能力。無論哪一種情況，都意味著國民黨正處於權力結構與路線定位的雙重危機之中。

國民黨主席鄭麗文所代表的政治路線，是寄望習近平政權釋出善意，並試圖維持模糊的兩岸定位。（資料照） 最終，這場風波所凸顯的，是國民黨無法迴避的核心問題：究竟要站在民主陣營的現實體系之中，還是繼續在對中幻想與戰略模糊之間徘徊。盧秀燕選擇向現實靠攏，而鄭麗文仍停留在對北京的期待，兩條路線的拉扯不僅是黨內權力之爭，更將直接影響台灣未來的安全與國際定位。當國際局勢已不容曖昧，任何遲疑，都將付出代價。

（作者為自由評論者）

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