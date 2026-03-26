沈榮欽國際視野》號令民眾黨的中共官員屬於什麼層級？

有些事情統戰部不便直接出手，就會由半官方的組織出面，祖國和平統一促進委員會就是這樣一個機構。民革的上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲指示徐春鶯在台灣發展統戰事業，負責滲透民眾黨與黃珊珊，最後連民眾黨的不分區立委都由其指定。

◎ 沈榮欽

徐春鶯的起訴書令我想起蘇照彬的武俠電影《劍雨》，劇中楊紫瓊和鄭雨盛為了躲避「黑石」組織的追殺，而隱姓埋名。王學圻飾演黑石頭目「轉輪王」，在外號令武林高手，不可一世，但其真實身份不過是朝廷的一名下等太監。

徐春鶯的起訴書證實民眾黨前主席柯文哲（左）和現任主席黃國昌（右）說謊。（資料照）

起訴書不僅證實柯文哲與黃國昌說謊，而且揭露在第一線操盤的中共官員，不過是柯文哲念茲在茲的雙城論壇對口上海市的一名統戰小吏。

下令徐春鶯滲透民眾黨的中共官員有兩人：孫憲和楊文濤。

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孫憲是上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任，上海市統促會是什麼機構？其實是中國國民黨革命委員會（簡稱民革）下的一個統戰分支。民革則是中共設置來顯示「多黨合作」的雞肋組織。

中共統戰部是一個龐大機構，其中三局「港澳台海外聯絡局」就是負責港澳台及海外的統戰聯絡。除了這些正式組織之外，還設立許多「社會機構」，這是很多台灣人的誤區，例如「兩岸台胞民間交流促進會」，台灣人以為組織名稱有「民間」究是民間組織，殊不知這是不折不扣隸屬於統戰部的機構。同樣的，「台灣同學會」也不是什麼民間組織，而是統戰部成立的社會組織。

徐春鶯的起訴書令我想起蘇照彬的武俠電影《劍雨》，劇中楊紫瓊和鄭雨盛為了躲避「黑石」組織的追殺，而隱姓埋名。（取自貼文） 有些事情統戰部不便直接出手，就會由半官方的組織出面，祖國和平統一促進委員會就是這樣一個機構。民革的上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲指示徐春鶯在台灣發展統戰事業，負責滲透民眾黨與黃珊珊，最後連民眾黨的不分區立委都由其指定。

徐春鶯不僅用共產黨的經費幫助柯文哲、黃珊珊競選，而且拿下民眾黨的一席不分區立委，柯文哲先是說謊不認識徐春鶯，何來提名不分區？引發社會反彈後，才先用麥玉珍頂替，然後由徐春鶯指定的李貞秀接棒。而且柯文哲與黃珊珊顯然知情，所以不用徐春鶯擔任民眾黨不分區時，還要先找國台辦「聊聊」，為什麼民眾黨選擇自己的不分區立委需要請示中共？

曾列不分區立委安全名單的中配徐春鶯，涉犯《反滲透法》等罪嫌被起訴。（資料照）徐春鶯的另一名上級是海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤，這就是中國政府的正式組織了，隸屬於中國民政部，專門負責組織、協助、命令兩岸婚姻中的中配。

從柯文哲說謊製造AB稿污衊台灣政府開始，就是為了建立和習近平直接聯繫的管道，所以即使在中國打擊蔡英文挖角中華民國邦交國時，仍然堅持一定要到上海舉辦雙城論壇。到頭來民眾黨跪了半天，最後下達不分區指令的仍不過是雞肋組織民革下的一名小太監！

遵循毛澤東「天下大亂、形勢大好」的柯文哲，繼年輕人之後，成功利用李貞秀挑起台灣社會的對立。

在此之前，台灣鮮少有人討論區分中配，但是如今中配也成為台灣社會的敏感神經。我希望大家別上了柯文哲的當，將矛頭對準民眾黨，而非自己同胞，我們的社會實在不容許繼續分裂了。至於柯文哲和黃國昌，他們要跪著從政，就讓他們去跪吧，台灣人要頂天立地，台灣社會要繼續向前，不能讓一兩名卑劣政客阻礙前行。

柯文哲成功利用李貞秀挑起台灣社會的對立。（資料照）（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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