林修民 半導體看天下》沒先進晶片的機器人就跟腦死的植物人是一樣的

事實上、沒有先進晶片的機器人，就跟腦死的植物人一樣是沒有任何用處的。雖然它也會動作，但他沒有辦法根據外界的刺激而思考做出反應動作，所以這就是機器人跟機器的差別。

◎ 林修民

亞洲大學21日頒授名譽博士學位給台積電董事長魏哲家，他以輕鬆語氣談及機器人發展，直言中國一直弄機器人跳來跳去，「沒用，好看頭而已」，關鍵要讓機器人大腦能運作，而這背後的核心正是半導體技術。但他的發言不但引起中國小粉紅玻璃心碎一地，連台灣這裡也有人認為不應該低估中國的機器人。

台積電董事長魏哲家昨獲亞洲大學頒發名譽博士學位，發表演說時強調機器人大腦95％由台積電製造。（資料照）機器人要像人就必須要有感知的能力

魏董事長說的沒錯，機器人首要的工作就是要有感測器（Sensors）就跟人類會有五感一樣，聽覺視覺嗅覺觸覺味覺等，藉由取得多重型態的感知能力，最後由大腦分析回應，而機器人能夠稱之為人就是因為他需要有先進的晶片扮演人類大腦的角色。

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目前中國在感測晶片的技術上面仍然落後歐美，更不用說扮演大腦的先進晶片正被美國管制而不能進入中國。

事實上、沒有先進晶片的機器人，就跟腦死的植物人一樣是沒有任何用處的。雖然它也會動作，但他沒有辦法根據外界的刺激而思考做出反應動作，所以這就是機器人跟機器的差別。

目前中國的機器人就是程式設計師已經事先規劃好的方式在活動，所以比較精確的說法應該是中國的表演機器很發達，而不是機器人很發達。

中國機器人是程式設計師已經事先規劃好的方式在活動，所以比較精確的說法應該是中國的表演機器很發達。（歐新社檔案照）而中國一窩蜂的產業特性也不只發生在機器人產業上，我們可以看到之前很多的產業都有類似的狀況。

例如前幾年很紅的3D列印，當年中國也是有非常多的3D列印廠商，只是絕大多數後來都消失不見了。

同屬類機械產業的自行車為例

事實上、同屬類機械產業的自行車業，我們也可以看到中國自行車業的發展其實不如台灣的自行車產業。

雖然理論上2025中國上海自行車展參展的1500家廠商（26還沒有舉辦）比2026台北自行車展參展的900多家還要多，但是對國外買主來說，不會有人認為上海自行車展比台北自行車展還要具有吸引力！

2026台北自行車展登場，每年創新的機種對國外買主有吸引力。（資料照）

因為中國的參展廠商雖然多，但絕大多數都是低價沒有特色的產品，看了一家跟看了幾百家其實差不多，帶動產業的效益，遠遠不如來看台北自行車展每年創新的機種還要吸引人。

所以在缺乏先進晶片，以及多數都是低價機械產業所結合的中國機器人產業，的確如魏董事長所言，目前純粹是噱頭娛樂的成分比較多，想要實際投入產業應用仍然有非常遙遠的距離。

中國機器人產業缺乏先進晶片，想要實際投入產業應用仍然有非常遙遠的距離。（歐新社檔案照）（作者為科技專欄作家）

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