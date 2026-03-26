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名家分享～陳方隅》民眾黨成為貼牌的統促黨

現在一切真相大白了，徐春鶯的起訴書裡面完整揭露他們黨跟中國的關係。這整個黨都已經被中共滲透，國台辦幾乎成為上級指揮單位，民眾黨的人事安排直接被國台辦給指揮。看了起訴書內容，真的是很驚悚。
名家分享

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2026/03/26 11:45

◎ 陳方隅

這兩年來有一個外媒記者很喜歡問、但我實在很難回答的問題就是，為什麼柯文哲民眾黨要整個貼在國民黨身上？

按照政治學的最基本的理論，一個擁有關鍵席次的關鍵少數小黨，理論上只要保持在中間，就可以兩邊勒索，跟兩個大黨要到幾乎所有自己想要的法案。而兩個大黨也會為了通過自己的法案而同意小黨的要求。

名家分享～陳方隅》民眾黨成為貼牌的統促黨這兩年柯文哲與民眾黨，整個貼在國民黨身上。（資料照）
其實只要任何正常思考的人都想得到，柯文哲民眾黨應該要保持在中間，這樣子就無敵了，三黨不過半的狀況下，再加上藍綠在重大議題的立場完全相反，意思是說民眾黨不管加入哪邊就會成為多數，如此一來他們可以操控立法院四年，藍綠兩邊都要聽他們的！

結果完全不是這樣發展。黃國昌在立法院直接變成傅隨組織、萁意博士，這完完全全違反政治學最基本的常理。

我們先不說立場轉換的問題，這個人以前曾經多次公開發誓要「消滅中國國民黨」的呢！但就單純以意識型態與席次分布來說，民眾黨兩邊可以左右逢源，跟國民黨合作一下也是合理的，但現在卻是完全貼上去，一丁點自己的立場都沒有。

民眾黨團前任總召黃國昌（右）在立法院，與國民黨團總召傅崐萁（左）合作無間。（資料照）民眾黨團前任總召黃國昌（右）在立法院，與國民黨團總召傅崐萁（左）合作無間。（資料照）現在一切真相大白了，徐春鶯的起訴書裡面完整揭露他們黨跟中國的關係。這整個黨都已經被中共滲透，國台辦幾乎成為上級指揮單位，民眾黨的人事安排直接被國台辦給指揮。看了起訴書內容，真的是很驚悚。

但仔細想想，這一切都有跡可循。例如，是誰在餵養流量給那些白藍陣營的網紅與政客們的直播節目？是誰在給錢給資源讓這些人選舉？為什麼他們可以源源不絕地推出選舉小物，源源不絕舉辦各種活動？

徐春鶯涉犯反滲透法、刑法等罪遭起訴，目前羈押中。（資料照）徐春鶯涉犯反滲透法、刑法等罪遭起訴，目前羈押中。（資料照） 其實更令人擔憂的是，民眾黨被中共滲透成這個樣子，那中國國民黨被滲透的狀況又是如何呢？狀況顯然不會比民眾黨更好。不然，鄭麗文是怎麼選上黨主席的？

我們真的必須要更加瞭解這一切。中共的統戰資源非常巨大，統戰工作綿密又深入。保護民主制度、「維持現狀」，真的很不容易。

鄭麗文當選國民黨主席過程，被質疑有中共滲透。（資料照）鄭麗文當選國民黨主席過程，被質疑有中共滲透。（資料照） （作者為東吳大學政治系副教授）

本文經授權轉載陳方隅臉書

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