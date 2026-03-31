法操》【司想評論】上網購買玩具槍為何遭警方逮捕？危險物品購買前要小心！

一般的玩具槍看似合法，但若是經改造後，使動能超過每平方公分20焦耳以上，或改造為可發射金屬彈，就很有可能觸法甚至面臨重刑。

◎ 法操司想傳媒

阿勇（化名）因上網買玩具槍被警察找上門。（取自貼文）不少民眾喜歡購買玩具槍枝、刀械等危險物品在家收藏或平常拿來把玩，但這份愛好要特別小心，尤其是在北捷發生恐攻事件後，民眾對於危險物品更加注意，近期更有多起民眾通報捷運上有人攜帶刀械。



最近就有位民眾上網買玩具槍被警察找上門，阿勇（化名）是這起事件的當事人之一。他回憶，當時警方持搜索票到家中查找槍枝時，自己一度以為闖下大禍，甚至先交代妻子與家人把生活安排好。所幸案件最後獲得不起訴處分。他無奈地感嘆，小時候母親不准碰，長大後連警方也不讓碰。



購買什麼類型的武器型玩具會觸法？



根據槍砲彈藥刀械管制條，所稱槍砲、彈藥、刀械如下：

一、槍砲：指制式或非制式之火砲、肩射武器、機關槍、衝鋒槍、卡柄槍、自動步槍、普通步槍、馬槍、手槍、鋼筆槍、瓦斯槍、麻醉槍、獵槍、空氣槍、魚槍及其他可發射金屬或子彈具有殺傷力之各式槍砲。

二、彈藥：指前款各式槍砲所使用之砲彈、子彈及其他具有殺傷力或破壞性之各類炸彈、爆裂物。

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三、刀械：指武士刀、手杖刀、鴛鴦刀、手指虎、鋼（鐵）鞭、扁鑽、匕首（各如附圖例式）及其他經中央主管機關公告查禁，非供正當使用具有殺傷力之刀械。



一般的玩具槍看似合法，但若是經改造後，使動能超過每平方公分20焦耳以上，或改造為可發射金屬彈，就很有可能觸法甚至面臨重刑。



還有不少民眾喜歡收集日本武士刀或是精美的匕首，但只要這些刀具開過鋒，有攻擊效果，或是購買的目的是用來傷害他人或是恐嚇，也都很有可能觸法。



這起玩具槍購買事件的主角阿勇或許覺得自己很倒楣，但這件事也不能完全怪罪警方。畢竟北捷恐攻先前造成四死六傷，警方也強調即使未列入管制的煙霧彈及刀械，仍被兇嫌張文當做犯罪、殺人的工具，更遑論被驗出具有殺傷力的「穿雲箭」、「微型砲台」。



這起案件的警方也表示，這些「玩具」只要加以改造，裝入鋼珠彈或改造子彈座，拉裝有彈簧（如撞針）的柄便可擊發，再填裝火藥使具彈射威力，且方便攜帶，恐淪為犯罪集團最愛，「會是一個麻煩的東西」，警政署才會通令各地警方積極查緝。



法操也建議民眾，上網購買武器型玩具前務必小心，也避免將家中的危險物品攜帶到大眾運輸交通工具上，以免引起民眾恐慌。

本文經授權轉載自法操》【司想評論】上網購買玩具槍為何遭警方逮捕？危險物品購買前要小心！





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