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健康醫療網》別忘了自己也曾迷惘！「高級大人」掌握4招 助力年輕人跨越人生關卡

想要激勵年輕人，與其回憶自己年輕時的豐功偉績，不如談談最近在家庭或工作上遇到的難題，以及自己正在思考的解決方式。讓年輕人看到大人們也仍在摸索與學習，更容易產生共鳴。
健康醫療網

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2026/03/29 08:00

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訴說自己的故事時，也別忘了描述當時的焦慮、不安與掙扎，藉由更真實的人生故事，大人們也更有機會幫助年輕世代找到克服障礙的方法。（取自貼文）訴說自己的故事時，也別忘了描述當時的焦慮、不安與掙扎，藉由更真實的人生故事，大人們也更有機會幫助年輕世代找到克服障礙的方法。（取自貼文）日前不少網友在社群平台分享，明明自己已獨立在外生活，結果回到家大事小事都只能求助「更資深」的父母或長輩，「初級大人」、「高級大人」用詞瞬間爆紅網路，也反映了年輕族群的成長焦慮，以及期待被照顧的心理狀態。無獨有偶，美國哈佛大學教育學院講師、發展心理學家Alexis Redding日前於CNBC撰文指出，不少老一輩在分享過去時，容易忽略當時其實也有不安與迷惘；總是聽到上一世代的輝煌史，也可能讓年輕族群誤認為「苦苦掙扎的只有自己」。在與年輕人交談時，「高級大人」們其實只要稍微調整心態、說法，就能成為強大的支持力量。

研究揭老一輩「記憶落差」　迷惘與孤單被時間遺忘

Redding講師表示，外界常以「焦慮、脆弱、被過度保護」等標籤形容Z世代（Generation Z）。確實有研究顯示，他們比前幾代人更容易出現心理健康問題，但同時也面臨更不穩定的就業環境與職涯壓力。

世代差異有時也可能被過度誇大。Redding講師曾分析一份訪談資料，對象是一群1975年畢業的大學生，接著她在時隔半個世紀後回訪同一批人。這些如今已70多歲的受訪者，說起過去總是帶著滿滿的成就感，講述自己選擇職涯方向時信念堅定、自信地克服重重困難，身旁還有眾多親友的支持。

研究團隊重新聆聽當年的錄音紀錄時卻發現，這些學生在當時其實同樣感到迷惘與孤單，對未來也充滿不確定感。這種記憶與現實的落差其實相當常見，「峰終定律」（peak-end rule）就指出，人們往往只記得情緒最強烈的時刻與事情的結局，過程中的混亂、艱苦容易逐漸被淡忘。「那些被遺漏的部分，正是年輕人最需要聽到的。」

別質疑「現在的人怎麼了」！專家提4建議成支持力量

Redding講師指出，若希望真正幫助年輕世代，「高級大人」在與他們對話時，可以嘗試從4個方向著手。

1.避免以「現在的年輕人怎麼了」的角度看待問題：

與其質疑年輕人為何無法自行解決困難，不如回想自己第一次遭遇挫折或失戀時的感受。當一個人缺乏人生經驗時，這些打擊總是格外沉重，先設身處地為他們思考，接下來就能帶著同理心，而不是批判的態度與他們交流。

2.傾聽多於說教：

不要理所當然地認為對方的情況與當初的自己相同。在給建議之前，可以先詢問對方最擔心的是什麼，例如害怕未來、對失敗感到羞愧，或是對夢想可能破滅感到悲傷。不同情緒需要不同的回應方式，讓年輕人主導對話，也有助於理解他們的感受。

3.分享自己當前所面對的挑戰：

想要激勵年輕人，與其回憶自己年輕時的豐功偉績，不如談談最近在家庭或工作上遇到的難題，以及自己正在思考的解決方式。讓年輕人看到大人們也仍在摸索與學習，更容易產生共鳴。

4.完整分享過去的經驗：

訴說自己的故事時，也別忘了描述當時的焦慮、不安與掙扎，例如大學時勉強及格的課程，或者始終沒能如願的遺憾。藉由更真實的人生故事，大人們才更可能與年輕世代建立連結，並幫助他們找到克服障礙的方法。

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導別忘了自己也曾迷惘！「高級大人」掌握4招　助力年輕人跨越人生關卡

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