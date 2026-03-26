自由開講》「核電小型模組化反應爐」為例 談能源的創新改變

◎ 簡金海

台灣經濟要長期永續發展政府必湏即刻研發推動代替能源轉型如：地熱，太陽能，核能，廢棄物再生能源等。We must devote research and development to alternative energy sources ：geothermal power ，solar energy ，nuclear energy ，waste material，etc.And “It must be done now. ”

台灣經濟要長期永續發展政府必湏即刻研發推動代替能源轉型如：地熱，太陽能，核能，廢棄物再生能源；圖為太陽能。（資料照，台電提供）當前全球能源轉型已進入關鍵十字路口，如何在減碳、穩定供電與經濟發展之間取得平衡，成為各國政府無可迴避的重大課題。對資源相對匱乏、能源高度仰賴進口的台灣而言，此一挑戰尤為迫切。在既有能源結構逐步調整之際，如何以務實態度導入新技術、強化能源韌性，應成為政策辯論的核心。

近年來，小型模組化反應爐（SMR）逐漸受到國際重視，被視為下一世代核能發展的重要方向。相較傳統大型核電廠，SMR具備建置彈性高、安全設計進步、資本投入可分期等特性，不僅可降低單一電廠的風險，也有助於因應區域供電需求。尤其在極端氣候頻仍、能源供應鏈不穩定的情勢下，多元且分散的發電模式，正是提升國家能源安全的重要途徑。

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然而，台灣社會對核能議題長期存在高度爭議，政策亦多有反覆。這種搖擺不定的態度，往往使前瞻技術難以落地，也削弱產業對未來能源環境的信心。事實上，能源政策不應淪為意識形態之爭，而應建立在科學數據與風險管理之上。SMR的發展，正提供了一個重新審視核能角色的契機：在更高安全標準與更透明治理機制下，核能是否仍可成為穩定供電的一環，值得理性探討。

美國、歐洲及亞洲多國已投入SMR研發與商轉布局；圖為2023年法國原子能委員會卡達拉什分部進行小型模組化反應器（SMR）的實驗研究。（法新社檔案照）從國際趨勢觀察，美國、歐洲及亞洲多國已投入SMR研發與商轉布局，部分國家更將其納入淨零排放路徑規劃。這不僅是能源政策的選擇，更關乎未來產業競爭力。若台灣持續缺席相關技術發展，恐將在新一波能源科技革命中邊緣化，進一步影響半導體與高科技產業的長期競爭優勢。

當然，推動SMR並非毫無前提。政府應同步強化核安監管制度、建立完善的核廢料處理機制，並以公開透明方式與社會溝通，爭取民眾信任。此外，亦應將SMR視為整體能源組合的一環，而非單一解方。地熱、太陽能、風電及儲能技術的發展，仍須持續推進，透過多元配置形成互補，才能建構真正穩健的能源體系。

政府應同步強化核安監管制度、建立完善的核廢料處理機制；示意圖。（法新社檔案照）值得強調的是，能源轉型的本質不僅是技術問題，更是國家治理能力的體現。決策者需跳脫短期政治考量，以長遠視野規劃未來三十年甚至五十年的能源藍圖。唯有在穩定供電與減碳目標之間取得平衡，企業投資與民生發展方能無後顧之憂。

總體而言，小型模組化反應爐的興起，為台灣能源政策提供了一個重新思考的契機。面對全球競逐與內部需求，政府應以開放而審慎的態度評估其可行性，並建立科學、透明且具前瞻性的決策機制。唯有如此，台灣才能在能源轉型浪潮中站穩腳步，確保經濟發展與環境永續並行不悖。

（作者為大專企管講師）

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