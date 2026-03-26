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自由開講》「核電小型模組化反應爐」為例 談能源的創新改變

2026/03/26 12:50

◎ 簡金海

台灣經濟要長期永續發展政府必湏即刻研發推動代替能源轉型如：地熱，太陽能，核能，廢棄物再生能源等。We must devote research and development to alternative energy sources ：geothermal power ，solar energy ，nuclear energy ，waste material，etc.And “It must be done now. ”

台灣經濟要長期永續發展政府必湏即刻研發推動代替能源轉型如：地熱，太陽能，核能，廢棄物再生能源；圖為太陽能。（資料照，台電提供）台灣經濟要長期永續發展政府必湏即刻研發推動代替能源轉型如：地熱，太陽能，核能，廢棄物再生能源；圖為太陽能。（資料照，台電提供）當前全球能源轉型已進入關鍵十字路口，如何在減碳、穩定供電與經濟發展之間取得平衡，成為各國政府無可迴避的重大課題。對資源相對匱乏、能源高度仰賴進口的台灣而言，此一挑戰尤為迫切。在既有能源結構逐步調整之際，如何以務實態度導入新技術、強化能源韌性，應成為政策辯論的核心。

近年來，小型模組化反應爐（SMR）逐漸受到國際重視，被視為下一世代核能發展的重要方向。相較傳統大型核電廠，SMR具備建置彈性高、安全設計進步、資本投入可分期等特性，不僅可降低單一電廠的風險，也有助於因應區域供電需求。尤其在極端氣候頻仍、能源供應鏈不穩定的情勢下，多元且分散的發電模式，正是提升國家能源安全的重要途徑。

然而，台灣社會對核能議題長期存在高度爭議，政策亦多有反覆。這種搖擺不定的態度，往往使前瞻技術難以落地，也削弱產業對未來能源環境的信心。事實上，能源政策不應淪為意識形態之爭，而應建立在科學數據與風險管理之上。SMR的發展，正提供了一個重新審視核能角色的契機：在更高安全標準與更透明治理機制下，核能是否仍可成為穩定供電的一環，值得理性探討。

美國、歐洲及亞洲多國已投入SMR研發與商轉布局；圖為2023年法國原子能委員會卡達拉什分部進行小型模組化反應器（SMR）的實驗研究。（法新社檔案照）美國、歐洲及亞洲多國已投入SMR研發與商轉布局；圖為2023年法國原子能委員會卡達拉什分部進行小型模組化反應器（SMR）的實驗研究。（法新社檔案照）從國際趨勢觀察，美國、歐洲及亞洲多國已投入SMR研發與商轉布局，部分國家更將其納入淨零排放路徑規劃。這不僅是能源政策的選擇，更關乎未來產業競爭力。若台灣持續缺席相關技術發展，恐將在新一波能源科技革命中邊緣化進一步影響半導體與高科技產業的長期競爭優勢。

當然，推動SMR並非毫無前提。政府應同步強化核安監管制度、建立完善的核廢料處理機制，並以公開透明方式與社會溝通，爭取民眾信任。此外，亦應將SMR視為整體能源組合的一環，而非單一解方。地熱、太陽能、風電及儲能技術的發展，仍須持續推進，透過多元配置形成互補，才能建構真正穩健的能源體系。

政府應同步強化核安監管制度、建立完善的核廢料處理機制；示意圖。（法新社檔案照）政府應同步強化核安監管制度、建立完善的核廢料處理機制；示意圖。（法新社檔案照）值得強調的是，能源轉型的本質不僅是技術問題，更是國家治理能力的體現。決策者需跳脫短期政治考量，以長遠視野規劃未來三十年甚至五十年的能源藍圖。唯有在穩定供電與減碳目標之間取得平衡，企業投資與民生發展方能無後顧之憂。

總體而言，小型模組化反應爐的興起，為台灣能源政策提供了一個重新思考的契機。面對全球競逐與內部需求，政府應以開放而審慎的態度評估其可行性，並建立科學、透明且具前瞻性的決策機制。唯有如此，台灣才能在能源轉型浪潮中站穩腳步，確保經濟發展與環境永續並行不悖。

（作者為大專企管講師）

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