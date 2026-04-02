自由開講》當孫中山看見今天的中國國民黨

◎ 郭索

近日中國國民黨主席鄭麗文於國父孫中山逝世一百零一週年前往中山碑林致敬，並發表談話，強調台灣不能淪為地緣政治的籌碼，主張台灣命運應由自己決定，同時援引孫中山「聯合世界弱小民族共同奮鬥」的遺訓，並回顧蔣渭水與台灣文化運動歷史，將台灣描述為應成為「東洋燈塔」的民主象徵。然而這段看似充滿歷史情感與民族理想的政治敘事，若放在今日台灣的現實政治情境之中觀察，卻顯得格外諷刺與矛盾。

國民黨主席鄭麗文率領黨內同志並與國父曾孫姪女孫雅麗，一同出席總理逝世101週年獻花致敬紀念活動，會中並向國父銅像獻花致意。（資料照）孫中山所提出的革命理念，本質上是反對帝國壓迫與民族屈從，其核心精神在於人民自決、國家自主與反對強權操控。若以此標準檢視今日國民黨的政治作為，問題恰恰就在於其長期在兩岸關係與國家安全議題上呈現出曖昧甚至矛盾的立場。一方面高喊「台灣命運自己決定」，另一方面卻對中共對台施加的政治壓力與統戰策略保持過度寬容的態度，甚至在國防建設、軍購與安全政策上不斷削弱政府的防衛規劃。當一個政黨口頭上反對台灣成為地緣政治的籌碼，卻在實際政策上削弱台灣抵抗外部壓力的能力，那麼所謂「自主決定命運」便只剩下政治修辭。

更值得注意的是，國民黨在紀念孫中山與引用台灣文化運動歷史時，往往刻意忽略其中最重要的一層意義。蔣渭水與台灣文化協會在日本殖民統治下推動啟蒙與民主運動，其核心價值正是台灣社會對自由、自治與現代民主制度的追求。這樣的歷史精神並不是為任何政黨背書，而是提醒台灣人民在面對外部壓迫時必須維持自主意志。若將這段歷史轉化為政黨政治動員的工具，卻又忽視台灣當前所面對的威權威脅，那便是對歷史記憶的選擇性詮釋。

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問題並不在於國民黨是否紀念孫中山，而在於其是否真正理解孫中山革命思想的核心；圖為去年3月國民黨幹部和支持者到大溪慈湖緬懷孫中山。（資料照，國民黨桃園市黨部提供）因此問題並不在於國民黨是否紀念孫中山，而在於其是否真正理解孫中山革命思想的核心。若孫中山今日仍在世，他或許更關心的是一個政黨是否仍具有改革社會、抵抗強權與維護人民自主的能力，而不是是否在銅像前獻花致敬。當一個政黨將革命精神化為政治口號，卻在現實政策上逐漸失去捍衛國家自主的勇氣，那麼這種紀念便只剩下形式上的象徵，而非真正的精神傳承。

回到台灣當前的處境，「東洋燈塔」並不只是歷史口號，而是一種需要以民主制度、國家安全與國際合作共同支撐的政治現實。台灣之所以能在動盪的國際環境中保持主體性，並非因為任何政黨的宣示，而是因為人民持續維護民主制度並強化自身防衛能力。唯有如此，台灣才能真正避免淪為地緣政治的棋子，也才能讓「命運由自己決定」不再只是政治宣傳，而成為一個能夠被世界看見的事實。

（作者為自由評論者）

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