自由開講》北台第二高鐵系列（四）：打破「台北單核心」——桃園龍潭、大溪的「垂直科技城」革命

◎ 我的tod丹鳳站

長期以來，桃園在北台灣的定位始終尷尬：產值全台第一，卻淪為台北的「臥城」與「工廠」。強大的AI與半導體聚落分布在龍潭、龜山、中壢，但這些企業的「大腦」（營運總部）卻往往因為交通機能與門面考量，不得不擠進南港或信義計畫區。這造成了桃園「有產無城」的困境，也導致每日數十萬人次跨縣市通勤的疲憊。

龍潭、大溪：從「邊緣」躍升為「核心」

桃園和台北間，每日數十萬人次跨縣市通勤，圖為國道1號中豐交流道（圖中右下）空拍圖。（資料照，高公局提供）在第二高鐵路網中，龍潭與大溪站點的設置是翻轉桃園的關鍵棋子。龍潭擁有台積電最先進製程的研發基地（龍科），大溪則具備優質的生活環境，但兩者長期受困於國道三號的壅塞。

透過1200%的超高容積，我們將在龍潭高鐵站上方，打造出一座座「垂直科技城」。這不是傳統的辦公大樓，而是將研發中心、國際會議廳、星級飯店與員工宿舍高度整合的巨型塔樓。當龍潭與新竹、淡海的通勤時間縮短至15分鐘 內，原本必須設在台北的企業總部，將會因為「下樓即實驗室、出站即研發區」的物理優勢，大規模移轉回桃園。

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台積電在龍潭科學園區一期的封測廠。（資料照）「垂直城市」對決「平面擴張」

傳統的工業區開發需要大規模徵收農地，不僅社會成本高，更造成環境破碎。1200%容積戰略採取的是「向上要空間」：

* 減少土地依賴：在一公頃的土地上，創造出過去十公頃才能提供的辦公面積。

* 留白給自然：將地面層釋放出來作為大型綠地公園與公共設施。

* 資產倍增：對桃園政府而言，這些高塔式建築是強大的稅基與資產。透過50/50產權分回，桃園能直接在龍潭高鐵站擁有數千坪的「政府產權空間」，作為推動地方創生或社會福利的基地。

北台第二高鐵經費是透過容積特許權取得，興建「垂直科技城」，供企業進駐。AI製作模擬圖。（作者提供）掌握「資產主權」，桃園不再是衛星

桃園不需要等著台北分資源，桃園應該利用自己的產業實力，透過第二高鐵建立自己的「南港車站」。當龍潭、中壢、龜山透過極速軌道連成一氣，桃園將形成一個獨立於台北之外的「產值環」。

這場革命不只是蓋一條鐵路，是讓桃園人從此不必再往台北擠，讓桃園的產值真正留給桃園。

桃園應該透過第二高鐵建立自己的「南港車站」。圖為南港車站立體連通平台。（資料照，台北市新工處提供） （作者為科技業品保工程師）

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