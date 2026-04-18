自由開講》用音符詮釋高齡醫動養 長輩需要的是生活感

◎ 郭冠廷 （Gerald Kuo ）

近年來，「醫療、運動、營養」（醫動養）幾乎成為高齡健康政策的標準答案。從政府文件到產業白皮書，處處可見精緻的模型與架構。然而，當這些概念離開簡報與論文，真正走進長者的日常時，我們不得不誠實面對一個問題——這些理念，真的被活出來了嗎？

近年來，「醫療、運動、營養」（醫動養）幾乎成為高齡健康政策的標準答案；示意圖。（資料照，教育部提供）如果用一場音樂會來比喻，許多醫動養政策，更像是把各種高難度技術指標羅列在節目單上，卻忽略了節奏、呼吸與整體流動。醫療被切割為數據與檢查，運動被簡化為指標與時數，營養則停留在攝取與配比。看似完整，卻缺乏一種讓人能「生活其中」的連續經驗。

健康，從來不是分科的總和，而是一種生活的節律。日前，我有幸參與台灣高齡醫動養學會江漢聲理事長（輔仁大學前校長）的生日鋼琴音樂會。這場演出座無虛席，不只是藝術的展現，更讓我看見醫動養在生命中被真誠地實踐。

請繼續往下閱讀...

當晚從韓德爾《Passacaglia》開始，穩定的低音如同心跳與生理節律，讓所有變化有所依附；李斯特《超技練習曲》與蕭邦《革命練習曲》中，面對重量轉移與高強度負荷，展現的是身體在壓力中調適與強化的能力；而《夢中的婚禮》與《愛之夢》細膩的觸鍵與長旋律，則讓人感受到情感的滋養與關係的溫度。

最動人的，不是李斯特《鐘》的極限技巧，而是整場音樂自然流動、不被打斷的連續感；如同最後《River Flows in You》，一切回到平衡與修復。我們習慣用KPI衡量成果，用標準化方案取代關係，用短期介入取代長期陪伴。結果是，健康變成被管理的任務，而不是被感受的生活。（資料照）

這正是當前醫動養政策最大的盲點：過度制度化。我們習慣用KPI衡量成果，用標準化方案取代關係，用短期介入取代長期陪伴。結果是，健康變成被管理的任務，而不是被感受的生活。

這樣的模式，無法真正支撐高齡社會。高齡者需要的，不只是醫療的精準、運動的強度、營養的均衡，而是三者如何在日常中自然整合。如何讓人願意動、能夠動、持續動；如何讓飲食成為關係的一部分；如何讓醫療回到理解與陪伴。

換句話說，醫動養若無法成為生活，就只是一種漂亮的空談。真正的挑戰，不在於提出更多框架，而在於讓健康回到人的節奏中。就像一場好的演出，動人之處不在技巧本身，而在於能否轉化為溫度與生命力。當醫動養不再只是被宣導，而是被活出來時，高齡社會才真正開始改變。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法