自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》用音符詮釋高齡醫動養 長輩需要的是生活感

2026/04/18 08:30

◎ 郭冠廷 （Gerald Kuo ）

近年來，「醫療、運動、營養」（醫動養）幾乎成為高齡健康政策的標準答案。從政府文件到產業白皮書，處處可見精緻的模型與架構。然而，當這些概念離開簡報與論文，真正走進長者的日常時，我們不得不誠實面對一個問題——這些理念，真的被活出來了嗎？

近年來，「醫療、運動、營養」（醫動養）幾乎成為高齡健康政策的標準答案；示意圖。（資料照，教育部提供）近年來，「醫療、運動、營養」（醫動養）幾乎成為高齡健康政策的標準答案；示意圖。（資料照，教育部提供）如果用一場音樂會來比喻，許多醫動養政策，更像是把各種高難度技術指標羅列在節目單上，卻忽略了節奏、呼吸與整體流動。醫療被切割為數據與檢查，運動被簡化為指標與時數，營養則停留在攝取與配比。看似完整，卻缺乏一種讓人能「生活其中」的連續經驗。

健康，從來不是分科的總和，而是一種生活的節律。日前，我有幸參與台灣高齡醫動養學會江漢聲理事長（輔仁大學前校長）的生日鋼琴音樂會。這場演出座無虛席，不只是藝術的展現，更讓我看見醫動養在生命中被真誠地實踐。

當晚從韓德爾《Passacaglia》開始，穩定的低音如同心跳與生理節律，讓所有變化有所依附；李斯特《超技練習曲》與蕭邦《革命練習曲》中，面對重量轉移與高強度負荷，展現的是身體在壓力中調適與強化的能力；而《夢中的婚禮》與《愛之夢》細膩的觸鍵與長旋律，則讓人感受到情感的滋養與關係的溫度。

最動人的，不是李斯特《鐘》的極限技巧，而是整場音樂自然流動、不被打斷的連續感；如同最後《River Flows in You》，一切回到平衡與修復。我們習慣用KPI衡量成果，用標準化方案取代關係，用短期介入取代長期陪伴。結果是，健康變成被管理的任務，而不是被感受的生活。（資料照）我們習慣用KPI衡量成果，用標準化方案取代關係，用短期介入取代長期陪伴。結果是，健康變成被管理的任務，而不是被感受的生活。（資料照）

這正是當前醫動養政策最大的盲點：過度制度化我們習慣用KPI衡量成果，用標準化方案取代關係，用短期介入取代長期陪伴。結果是，健康變成被管理的任務，而不是被感受的生活。

這樣的模式，無法真正支撐高齡社會。高齡者需要的，不只是醫療的精準、運動的強度、營養的均衡，而是三者如何在日常中自然整合。如何讓人願意動、能夠動、持續動；如何讓飲食成為關係的一部分；如何讓醫療回到理解與陪伴。

換句話說，醫動養若無法成為生活，就只是一種漂亮的空談。真正的挑戰，不在於提出更多框架，而在於讓健康回到人的節奏中。就像一場好的演出，動人之處不在技巧本身，而在於能否轉化為溫度與生命力當醫動養不再只是被宣導，而是被活出來時，高齡社會才真正開始改變。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書