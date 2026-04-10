自由開講》「中轉返台 」 中共再借事件塑造對台敘事

◎ Wohan24

人道協助不應被包裝成政治宣傳

中國官媒宣稱，協助七十多名自中東轉出的臺灣旅客經上海中轉返臺，並將此事塑造成中國官方在危急時刻伸出援手的成果。陸委會則指出，從中國媒體與網路上的異常訊號判斷，此議題恐帶有認知作戰意味；外交部也說明，這批旅客並非滯留於中東戰火地區，駐外館處亦未接獲相關通報。這起事件真正值得社會關注的，不只是個別旅客如何返國，而是中共是否再度藉由突發情勢，刻意操作「中國能救、臺灣無能」的對比敘事，藉此打擊我國政府公信力。

官媒敘事先行，刻意放大「中方協助」效果

若只看標題與片段內容，外界容易誤以為這批民眾是從戰區直接撤離，甚至以為臺灣政府未伸出援手；圖為我國駐以色列代表處成功協助2名滯留以色列國人（左1、2）離境。（資料照，外交部提供）從中國官媒的報導方式來看，重點不在航班取消後旅客如何轉機，而是刻意凸顯中國駐外單位出面協調、協助臺灣人離境，再經上海返臺。這種敘事手法並不陌生，往往是先把一般性的轉機或旅行協助，提升為政治宣傳材料，再藉由媒體擴散，營造中國對臺灣人民具有「保護能力」的印象。若只看標題與片段內容，外界容易誤以為這批民眾是從戰區直接撤離，甚至以為臺灣政府未伸出援手，這正是中共輿論操作最常見的模式。

外交部澄清重點，在於還原事件本來面貌

外交部已明確表示，這起個案應是返國班機受影響，並非滯留在中東戰火地區的撤離案件，駐外館處也未接獲相關通報。外交部並指出，近期因中東戰事影響，確有不少旅行團無法依原訂路線經阿拉伯聯合大公國轉機，改在歐洲或土耳其等地等候航班或更改機票，而多數旅行團都已找到替代方案，陸續返臺。換言之，這本是國際航班受戰事波及後常見的應變情況，若刻意將一般轉機事件渲染為中國主導的「救援成果」，便容易扭曲事實，誤導社會判斷。

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陸委會示警認知戰，並非空穴來風

陸委會副主委沈有忠以二○一八年燕子颱風襲擊日本關西機場為例，指出中共過去就曾利用天災人禍，散播臺灣政府救災不力、沒有能力撤僑等訊息。（資料照）陸委會副主委沈有忠以二○一八年燕子颱風襲擊日本關西機場為例，指出中共過去就曾利用天災人禍，散播臺灣政府救災不力、沒有能力撤僑等訊息。這次事件中，若從中國媒體與網路傳播節奏觀察，的確可見議題被快速集中放大，並導向「中方協助臺人」的單一政治敘事。這類操作的目的，不只是爭取一時的宣傳效果，更在於長期塑造一種印象：只要遇到危機，真正有能力處理問題的是中國，不是臺灣政府。認知作戰的關鍵，從來不在完全捏造，而是在真實事件中抽取片段，再重新編排成有利於己方的政治故事。

面對統戰包裝，臺灣更須守住資訊判讀能力

截至三月十日，外交部表示，中東地區仍有約七十九名臺灣人請求駐處協助返國，臺灣駐中東各館處也已啟動護僑機制，依當地情勢協助國人改搭商業航班，或經由鄰近國家返臺。這顯示我國政府並非毫無作為，而是持續以務實方式處理國人返國需求。面對中共藉機放大宣傳，社會更應區分「人道便利」與「政治操作」的差別。任何一位旅客平安返家都值得肯定，但若有人試圖利用國人旅途受阻的處境，轉化為對臺統戰與對內宣傳的素材，臺灣社會更應提高警覺，守住對資訊真偽的基本判讀能力。

（作者從事服務業）

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