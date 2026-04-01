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自由開講》2026花蓮縣長選戰的結構困境

2026/04/01 11:30

◎ 謝家豪

2020年蕭美琴競選立委連任於花蓮落敗，對在地台派支持者而言，其衝擊不亞於1998年台北市長選舉與2018年高雄市長選舉。此後，部分支持者選擇「用腳投票」，離開花蓮，地方政治也因而更趨封閉與結構化。

2026年花蓮縣長選舉備受矚目。以全縣約26萬選民推估，投票率約六成至六成五，最終開票數約15.6萬至17萬票。從候選人結構來看，國民黨游淑貞、無黨籍張峻與魏嘉賢三方競逐，盤局頗似2003年補選，由國民黨謝深山在多方分裂下以過半當選。

國民黨提名現任吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長。（資料照）國民黨提名現任吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長。（資料照）關鍵在於選票結構。花蓮原住民選票已由過去約24%上升至近30%，實際可開出約5萬票以上，且投票穩定。然而，民進黨在此族群的支持長期偏低。以2020年蔡英文於花蓮取得66,509票，與蕭美琴56,485票相比，差額10,024票，推估為非傳統支持結構，其中相當部分來自原住民，但比例仍僅約一至兩成。即使2022年推出原住民籍候選人Kolas Yotaka，亦未能有效突破此限制。

因此，民進黨長期難以在花蓮推出具勝選實力的縣長人選，並非單一選戰問題，而是結構性困境。除原住民票源弱勢外，也包括基層經營不足、地方組織鬆散、缺乏在花蓮市與吉安鄉兩大票倉擴張的具體策略等因素。

有意參選下屆縣長的花蓮縣議會議長張峻。（資料照）有意參選下屆縣長的花蓮縣議會議長張峻。（資料照）當前局勢亦呈現「反傅不等於罷傅、罷傅不等於民進黨」的分離現象。即便存在反對勢力，若無法整合為具體選票，仍難轉化為選舉優勢。對張峻與魏嘉賢而言，若無法在中秋前有效爭取原住民支持，並整合罷傅選票，後段選戰恐將失去競爭力。

更值得警惕的是，一旦選戰末期棄保效應發酵，分散的在野選票彼此消耗，最終反而可能讓既有勢力再度勝出。若此情況成真，將再次印證花蓮政治的核心困境：即使存在改變的社會動能，若缺乏整合與轉化能力，改變終究難以成形。

花蓮的問題，不只是選舉輸贏，而是結構如何被打破。這，才是2026年真正的關鍵。

國民黨提名游淑貞選花蓮縣長，魏嘉賢認為給花蓮人不同選擇才是最重要的。（資料照）國民黨提名游淑貞選花蓮縣長，魏嘉賢認為給花蓮人不同選擇才是最重要的。（資料照）（DPP花蓮教師）

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