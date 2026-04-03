自由開講》中國人不來 日本發大財

◎ 于則章

根據日本政府觀光局公布的統計數據，儘管受到外交關係緊張的影響，赴日中國旅客人數只有39萬6400人次，減少了45%；但今年二月赴日外國卻達346萬人次，較去年同期成長6.4%；韓國依然是赴日遊客的最大來源國達108萬人次成長28%；台灣旅客則有69萬3600人次，成長37%。

中國針對日本高市早苗去年提的「台灣有事」議題抵制日本觀光。（法新社檔案照）這樣的結果，對於以為可以藉由抵制日本觀光造成日本1.79兆日圓損失，來對高市早苗政府施壓，迫使高市早苗撤回「台灣有事」對日本而言就是「存立危機事態」將解禁集體自衛權的中國來說，無疑是被賞了一記響亮的耳光、自取其辱！

在馬英九完全執政八年期間台灣人也曾以為中國觀光客每年可以帶來六百億元台幣的商機，但事實證明，在中國觀光業「一條龍」的經營模式下，給台灣帶來的只是中國觀光客大聲喧嘩隨地便溺以及層出不窮的交通事故等旅遊亂象，六百億元台幣的大餅台灣人根本是看的到吃不到！

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針對高市早苗「台灣有事」對話，中國發出旅遊限制令，但對日本觀光業的影響微乎其微，反倒是吸引了更多消費力強素質更高的台韓旅客爭相訪日；示意圖。（歐新社檔案照）中國除了把「一條龍」的經營模式用在日本，更因為日本商家引入中國「支付寶」、「微信支付」，但資金結算是在中國境內銀行戶口及支付設施，交易其實是在日本金融體系以外進行，使的日本稅務局難掌握收入及營業額，日本境內出現與本地法制缺乏接觸的獨立生活圈，同時有洗錢風險。

而今，中國繼台灣之後又對日本祭出旅遊限制令，中國人不去日本旅遊觀光，除了只是害得在日本專接中國客的「一條龍」中國觀光業者陷入困境外，對日本來說，反倒是吸引了更多消費力強素質更高的台韓旅客爭相訪日，真的是如台灣俗話所說：「跋一倒，抾著一隻金雞母」！

無怪乎，統派政客與媒體，年逐漸不再像過去那樣叨念「陸客不來」就會如何如何，台灣的觀光業者應向日本的停業看齊，加把勁提升服務品質，才能獲得更多優質的外國觀光客青睞，一齊發了大財。

（作者為公務員）

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