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自由開講》從程序正義被閹割 看國民「擋」的國會失格

2026/03/31 18:00

◎ 葉昱呈

國民黨籍召委翁曉玲在立法院程序委員會中，面對明確異議卻拒絕表決、逕自裁示議程並宣布散會，這已非單純程序瑕疵，而是對代議民主核心原則的公然踐踏，性質近乎對議事規則的制度性破壞！

國民黨籍召委翁曉玲在立法院程序委員會中，面對明確異議卻拒絕表決、逕自裁示議程並宣布散會。（資料照）國民黨籍召委翁曉玲在立法院程序委員會中，面對明確異議卻拒絕表決、逕自裁示議程並宣布散會。（資料照）依《立法院議事規則》第三十四條規定「討論終結或停止討論之議案，出席委員有異議時，主席得提付表決。如當場不能進行第三十五條第一項第二款至第五款之表決時，主席應即宣告定期表決及表決日期」。當場既有異議存在，卻不提付表決，亦未依法宣告延後表決時程，反而逕行裁決並散會，已明確逾越法律授權範圍，構成對議事規則的恣意解釋與濫權行使，甚至已涉及違反職務中立義務。

此舉揭露出國民黨當前在國會運作上的根本問題，當動員失靈、可能落入劣勢時，選擇的不是承擔民主程序的結果，而是直接中止程序、沒收表決。這種「怕輸就不比」的邏輯，一旦被制度化，等同宣告合議制的終結，使國會從多數決機制倒退為「主席裁決制」，形同程序獨裁。至於國民黨辯稱「符合慣例」，更顯荒謬。慣例的成立，必須奠基於朝野互信與程序共識；如今卻被扭曲為規避表決的藉口，無異是對制度正當性的反向掏空。

涉及國安的重要法案，至今已在程序階段遭阻擋高達八百五十七次。（資料照）涉及國安的重要法案，至今已在程序階段遭阻擋高達八百五十七次。（資料照）尤須正視的是，程序委員會早已被國民黨長期操作為實質審查與封殺法案的關卡。依統計資料顯示，涉及國安的重要法案，至今已在程序階段遭阻擋高達八百五十七次。這種以程序封鎖實質審議的作法，已使程序委員會從「形式審查」變成「實質否決」的黑箱機制。所謂國民「擋」，已不是政治修辭，而是對其實際行為的精準描述。

此次事件的關鍵，不只是一次會議的失序，而是惡例的確立。若此種操作未被嚴正究責，未來任何不利於多數的情境，都可能複製「沒收表決」的劇本。屆時，立法院將徹底喪失其作為民主機關的功能。

因此，對翁曉玲啟動紀律調查，乃至要求其承擔相應政治責任，並非政黨對立下的攻防操作，而是維繫憲政秩序的最低防線。民主制度可以承受衝突與分歧，卻無法容許規則被一再踐踏。當表決權遭到沒收，國會即失去制度正當性，而淪為權力恣意延伸的工具。

（作者為公務員）

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