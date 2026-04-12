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自由開講》樂齡學習制度化 打造高齡社會的第二人生基礎工程

2026/04/12 08:00

◎ 謝旻憲

清晨的社區教室裡，一群平均年齡超過六十五歲的學員，正專注地學習手機拍照與影片剪輯；另一個角落，有人練習薩克斯風，有人討論如何把手作產品帶進市集。這些畫面，正是各地樂齡學習中心的日常，也讓許多退休後一度感到失落的人，重新找回生活節奏與自我價值。

各地樂齡學習中心的日常，也讓許多退休後一度感到失落的人，重新找回生活節奏與自我價值；圖為苗栗縣三義樂齡中心樂齡油畫班學員，認真的學習油畫創作技巧。（資料照）各地樂齡學習中心的日常，也讓許多退休後一度感到失落的人，重新找回生活節奏與自我價值；圖為苗栗縣三義樂齡中心樂齡油畫班學員，認真的學習油畫創作技巧。（資料照）然而，並不是每一位長者都能如此幸運。在一些地區，課程因經費中斷而停辦，有的據點因缺乏空間無法擴大，有的則因人力不足難以持續經營。當參與者愈來愈多、需求愈來愈高，現行以計畫補助為主的推動模式，已逐漸顯得力有未逮。

臺灣已邁入超高齡社會，六十五歲以上人口持續增加。許多剛退休的民眾，身體仍然健康、經驗仍然豐富，卻在離開職場後，突然失去角色與重心。有人說，退休後最難適應的，不是時間變多，而是不知道自己還能做什麼。這樣的迷惘，其實正是制度尚未銜接的結果。

樂齡學習中心，正好提供了一條重要的轉換路徑。透過學習，長者不只是「打發時間」，而是重新建立生活目標，甚至發展出新的能力。有的人投入志工服務，有的人參與社區照顧，有的人學習第二專長再度就業。這些改變，既提升個人生活品質，也為社會注入穩定的支持力量。

推動樂齡學習中心的制度化發展，將有助於回應這項需求；圖為苗栗縣頭屋鄉樂齡學習中心的練習活動。（資料照）推動樂齡學習中心的制度化發展，將有助於回應這項需求；圖為苗栗縣頭屋鄉樂齡學習中心的練習活動。（資料照）因此，如何讓這樣的學習機會更穩定、可長可久，是當前值得重視的方向。推動樂齡學習中心的制度化發展，將有助於回應這項需求。透過逐步完善法規基礎，建立中央與地方的專責推動機制，並提供相對穩定的人力與經費支持，可以讓各地據點不再因年度計畫而起伏，進而安心深耕在地服務。

同時，在課程設計上，也可持續貼近生活需求。例如結合在地產業與文化，發展具有特色的學習內容；導入數位課程，協助長者跨越科技門檻；或透過跨世代共學，讓年輕人與長者彼此交流、互相學習。這些改變，看似細微，卻能一步步累積成為更有溫度的社會支持網絡。

面對高齡化，我們常習慣從「需要多少照顧」來思考，卻較少從「還能創造多少價值」出發。事實上，當制度願意多往前走一步，為退休後的人生設計更多可能，許多長者都願意繼續參與、持續貢獻。與其讓人在人生後段逐漸退場，不如打造一條能持續上場的路。樂齡學習中心的制度化，不只是教育政策的延伸，更是一項貼近你我生活的基礎工程。當每一位長者都能在熟悉的社區中找到學習與參與的位置，高齡社會也將不再只是壓力，而會成為更有韌性與溫度的日常風景。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長、國立暨南國際大學諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

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