李忠憲的思考》當欽差大人走進立法院：誰在台灣選擇臣服？

有人說這樣會傷到民眾黨的選情，習近平會關心這些嗎？民眾黨對習近平來講就是一群狗，從李貞秀的語言不就暗示這樣子的認知嗎？許多人不明白為什麼還有三成的人不反對李貞秀可以繼續當立法委員？很多台灣人喜歡包青天，喜歡包青天的人遇到欽差大人，當然會鞠躬，下跪都有，還敢說不支持嗎？

◎ 李忠憲

三個中國人，民眾黨立委李貞秀、紫光趙偉國跟中配亞亞，在台灣氣焰囂張的嘴臉，真的有夠像。

李貞秀不把台灣看在眼裡，覺得自己可以靠韓國瑜這些人，繞過台灣的法律；看不起國民黨，嘲諷國民黨市議員鍾小平為「狗」；看不起民眾黨，在直播中指控同黨高虹安與柯文哲涉金流問題，柯文哲完全不敢對她有什麼批評，真的雅斯伯格遇到中國就好了。

為什麼？

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民眾黨立委李貞秀日前嘲諷國民黨市議員鍾小平為「狗」。（資料照）

因為在這些中國人的心裡，台灣是中國的一部分，而且是那種附屬、次要、臣服的一部分。李貞秀到台灣這裡來，是扮演欽差大臣。

真不知道什麼的人，會願意臣服這樣的欽差大臣？是金錢、是利益、是把柄，還是對未來的某種交換與期待？

李貞秀不願放棄中國國籍且態度強勢，被解讀為試圖傳達「兩岸同屬一國」的政治意涵，這當然是中國共產黨交付的重要任務。這場鬧劇會一直演下去，因為在獨裁國家獨裁者的意志主導一切，其他東西都不重要。

國民黨台北市議員鍾小平近日說他的中配樁腳成功放棄中國國籍。（資料照） 某種程度上李貞秀是成功的，中國國民黨雖然早就臣服中國共產黨，但從來不敢提名中國人當不分區立法委員，李貞秀把台灣變成中國的一部分，讓習近平長臂深入台灣的政治核心。

表面上看起來，這像是在挑釁台灣社會；但更深一層，它其實是在測試另一群人，那些掌握權力的藍白政治人物，究竟願意在多大程度上配合、沉默，甚至選擇臣服：

從政黨的領袖鄭麗文、黃國昌，從立法院院長韓國瑜，一直到藍白包含立法委員所有政治人物，目前就只有鍾小平敢講一些真話，連以前一邊一國的陳昭姿，都為她在立法院表演，挑釁自己以前一邊一國的認知跟信仰，李貞秀怎麼會是失敗或笑話？我看起來，這次的測試非常成功。

民眾黨立委陳昭姿在立法院表演，挑釁自己以前一邊一國的認知跟信仰。（資料照）有人說這樣會傷到民眾黨的選情，習近平會關心這些嗎？民眾黨對習近平來講就是一群狗，從李貞秀的語言不就暗示這樣子的認知嗎？

許多人不明白為什麼還有三成的人不反對李貞秀可以繼續當立法委員？很多台灣人喜歡包青天，喜歡包青天的人遇到欽差大人，當然會鞠躬，下跪都有，還敢說不支持嗎？

習慣仰望「包青天」的人，一旦面對「欽差大臣」，自然會轉為服從。這不是理性選擇，而是一種深層的權威依附心理。

這些人來自極權的優越錯覺，在這片土地上恣意踐踏我們用痛苦與堅韌建立起來的自由秩序。

在中國威脅的陰影下，現在已經侵門入戶了，我們還能退讓嗎？我們不是不能退讓，而是無地可退。再退一步，連我們的家也將蕩然無存。

民眾黨對中國領導人習近平來講就是一群狗，從李貞秀的語言不就暗示這樣子的認知嗎？（路透檔案照） （作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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