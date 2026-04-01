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自由開講》從喬治亞到捷克的挺台連線

2026/04/01 09:00

◎ 宗介

近期，台灣在國際舞台上再度獲得重要支持，從美國喬治亞州到捷克參議院，多個民主國家立法機構相繼通過友台決議，肯定台灣的民主價值、經貿貢獻，以及在全球治理中的專業角色。這些聲音，對中國長期以「一個中國」詮釋聯合國2758號決議、阻撓台灣參與國際組織的作法，形成直接挑戰。

自由開講》從喬治亞到捷克的挺台連線美國喬治亞州眾議會日前通過友台決議文，讚揚台美共享民主價值、肯定經貿合作進展；並邀請駐亞特蘭大辦事處處長林主恩發表演講。（中央社資料照）
在美國，喬治亞州眾、參議會分別通過決議，讚揚台美共享民主理念，肯定雙方經貿合作，同時指出中國對聯合國2758號決議的曲解，造成台灣被錯誤排除在國際組織之外，破壞國際法秩序與法治精神。駐亞特蘭大辦事處處長林主恩也應邀至議會發表演說，強調台美夥伴關係的重要性，並鼓勵更多實質經貿交流。這不只是象徵性舉動，更凸顯美國地方政府願意挺台、捍衛民主價值的決心。

在歐洲，捷克參議院也通過第173號決議，明確支持台灣在國際組織中有意義參與，並指出2758號決議從未涉及台灣政治地位，也未提及台灣人民，拒絕中國將其曲解為「台灣屬中國」的說法。捷克決議更強調，台灣在公共衛生、航空安全、跨國犯罪防治及高科技領域的專業能力，對全球治理與合作效率至關重要，呼籲持續深化雙邊合作。

全球民主國家越來越明白，台灣不僅是印太地區的經濟科技樞紐，也是維護自由秩序的重要一環。（歐新社檔案照）全球民主國家越來越明白，台灣不僅是印太地區的經濟科技樞紐，也是維護自由秩序的重要一環。（歐新社檔案照）這些民主國會的決議，不僅彰顯台灣的國際價值，也揭露中國長期以強權與錯誤詮釋國際法打壓台灣的手法。北京自1971年聯合國2758號以來，反覆利用「一中原則」壓縮台灣空間，妄圖阻止台灣在全球公共事務中發聲。然而，全球民主國家越來越明白，台灣不僅是印太地區的經濟科技樞紐，也是維護自由秩序的重要一環。

面對這種國際支持浪潮，中國若繼續以武力或外交脅迫企圖排除台灣，反而只會凸顯其專制霸權本質。台灣的民主制度、科技實力與國際夥伴網絡，使其無法被孤立。從喬治亞到捷克，從地方議會到國際聯盟，民主國家正在以具體行動告訴中國：阻擋台灣參與國際事務，只會加速其國際孤立。

台灣的國際能見度正穩步上升，而中國的虛張聲勢與歷史謊言，正逐步失效。在全球民主國家面前，北京的單邊霸凌不再有市場，台灣的實力與正當性，正透過每一份友台決議被世界認可。

（作者為研究生）

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