自由開講》從喬治亞到捷克的挺台連線

◎ 宗介

近期，台灣在國際舞台上再度獲得重要支持，從美國喬治亞州到捷克參議院，多個民主國家立法機構相繼通過友台決議，肯定台灣的民主價值、經貿貢獻，以及在全球治理中的專業角色。這些聲音，對中國長期以「一個中國」詮釋聯合國2758號決議、阻撓台灣參與國際組織的作法，形成直接挑戰。

美國喬治亞州眾議會日前通過友台決議文，讚揚台美共享民主價值、肯定經貿合作進展；並邀請駐亞特蘭大辦事處處長林主恩發表演講。（中央社資料照）

在美國，喬治亞州眾、參議會分別通過決議，讚揚台美共享民主理念，肯定雙方經貿合作，同時指出中國對聯合國2758號決議的曲解，造成台灣被錯誤排除在國際組織之外，破壞國際法秩序與法治精神。駐亞特蘭大辦事處處長林主恩也應邀至議會發表演說，強調台美夥伴關係的重要性，並鼓勵更多實質經貿交流。這不只是象徵性舉動，更凸顯美國地方政府願意挺台、捍衛民主價值的決心。

在歐洲，捷克參議院也通過第173號決議，明確支持台灣在國際組織中有意義參與，並指出2758號決議從未涉及台灣政治地位，也未提及台灣人民，拒絕中國將其曲解為「台灣屬中國」的說法。捷克決議更強調，台灣在公共衛生、航空安全、跨國犯罪防治及高科技領域的專業能力，對全球治理與合作效率至關重要，呼籲持續深化雙邊合作。

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全球民主國家越來越明白，台灣不僅是印太地區的經濟科技樞紐，也是維護自由秩序的重要一環。（歐新社檔案照）這些民主國會的決議，不僅彰顯台灣的國際價值，也揭露中國長期以強權與錯誤詮釋國際法打壓台灣的手法。北京自1971年聯合國2758號以來，反覆利用「一中原則」壓縮台灣空間，妄圖阻止台灣在全球公共事務中發聲。然而，全球民主國家越來越明白，台灣不僅是印太地區的經濟科技樞紐，也是維護自由秩序的重要一環。

面對這種國際支持浪潮，中國若繼續以武力或外交脅迫企圖排除台灣，反而只會凸顯其專制霸權本質。台灣的民主制度、科技實力與國際夥伴網絡，使其無法被孤立。從喬治亞到捷克，從地方議會到國際聯盟，民主國家正在以具體行動告訴中國：阻擋台灣參與國際事務，只會加速其國際孤立。

台灣的國際能見度正穩步上升，而中國的虛張聲勢與歷史謊言，正逐步失效。在全球民主國家面前，北京的單邊霸凌不再有市場，台灣的實力與正當性，正透過每一份友台決議被世界認可。

（作者為研究生）

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