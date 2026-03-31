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自由開講》《國家安全法》等修正宜整全思考

2026/03/31 12:30

◎ 趙萃文

為因應中共軍事威脅及滲透，行政院本會期優先推動「國安十三法」，包括國安法及兩岸人民條例等修正案。行政院院會去年12月已通過「國家安全法」、「陸海空軍刑法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」及兩岸人民條例等條文修正案，尚待立法院三讀通過。政府抗制中共滲透決心，可謂是一目瞭然

因應中國軍事威脅及滲透，行政院本會期將優先推動「國安十三法」，包括「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、「國安法」及兩岸人民關係條例等修正草案。（路透檔案照）因應中國軍事威脅及滲透，行政院本會期將優先推動「國安十三法」，包括「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、「國安法」及兩岸人民關係條例等修正草案。（路透檔案照）考量國安情勢嚴峻，對人民危害國安的行為，應可容許國家在法制上有較大問責與裁量空間，這對刻正致力強化全社會防衛韌性的我國而言，毋寧更能保障民主自由；惟因立法過程太過倉促，《國家安全法》等條文草案有許多漏洞，在刑罰層級化配置上亦存在極大問題，以下申述幾點：

一、《國家安全法》第二條第一、二款新增「足以生危害於國家安全或社會安定」之發起、資助、主持、操縱、指揮、發展或參與組織行為，強化犯罪構成要件明確性，更有助於確立刑罰正當性基礎，允宜肯定；惟第三、四款洩漏、刺探公務機密反而無此規定，不符事理，建議一併增訂。

二、本次修法將舊國安法洩漏、刺探公務機密皆大幅加重本刑，最重要第一款發展組織罪反而未加重（仍是七年以上十五年以下），令人難解。新增第二款參與組織罪已足以生危害於國家安全及社會安定，法定刑度卻僅六月以上五年以下，比同條洩漏、刺探公務機密刑度都還低得多，本條法定刑實有必要再次全盤重新檢視調整。

三、內政部擬具《社會秩序維護法》第六十四條之一，與《國家安全法》第四、四之一條有關網路散布或傳送相關言論管制極為相似，罰鍰卻有明顯差距（社維法：三萬元以下、國安法：十萬以上一百萬以下），應整併於國安法中，避免治絲益棼。

四、《國家安全法》第十五條之一規定：「行為人為大陸、港澳地區、境外敵對勢力犯罪加重其刑至二分之一。但本法已有規定者，從其規定。」惟細查本法均已就行為人為大陸、港澳地區、境外敵對勢力犯罪有所規定，完全看不出增訂本條有任何實益。「現役軍人或公務員故意犯本法之罪者，加重其刑至二分之一」是擇一加重或連續加重，條文中應一併說明，又本條草案與刑法第一百三十四條不純正瀆職罪、軍刑法等加重規定多所重複，皆應一併整併。德國刑法法諺「法律繁雜，國之不幸」，因作姦犯科等卑劣之徒，永遠比立法者及司法者更了解法律間漏洞，值得深思。

民進黨前黨工黃取榮，吸收前黨工邱世元、前外交部長吳釗燮任內的助理何仁傑、前副總統辦公室諮議吳尚雨為下線，接逋洩密給中國，一審判4年至10年。（資料照）民進黨前黨工黃取榮，吸收前黨工邱世元、前外交部長吳釗燮任內的助理何仁傑、前副總統辦公室諮議吳尚雨為下線，接逋洩密給中國，一審判4年至10年。（資料照）按共諜案屢獲輕判，厥因司法實務上普通法院法官對構成要件持嚴格、狹隘解釋並量刑過輕，缺乏國安意識所致。法官就成罪與否，不應僅專注人權抽象概念的邏輯推演，更應從宏觀角度評估對軍隊紀律與國家安全所造成的影響，若能緊扣國安意識與思維，其價值判斷乃至判決結果，應更能貼近現實脈絡及國民情感。

（作者為銘傳大學法律學院專任助理教授）

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