沈榮欽國際視野》蕭旭岑反擊馬金 坐看兩岸黑幕被抖出～

其實多數旁觀者最關注的，還是蕭旭岑這些年來替馬英九做了多少見不得光的事情，如果真的進入法律訴訟，恐怕會爆出不少黑料，卻讓外人得以一窺馬辦與對岸交流的秘辛，揭櫫台灣前總統如何受制於對岸的某些細節。

◎ 沈榮欽

在金溥聰承認出手後，蕭旭岑終於正式反擊，標示著未來將會有更多兩岸內幕抖出。

蕭旭岑於3月25日凌晨再度發文反擊，強調其任內所有事情都依照馬英九的指示處理，馬也全然知情，如今產生誤解的最關鍵的原因是，「馬前總統忘記了很多事」。（資料照）

馬英九的聲明只是切割蕭旭岑和王光慈，馬金後續宣稱要控告兩人則令人意外。據《鏡週刊》報導，馬辦指開鍘原因是兩人「違反財政紀律」、「利用馬辦名義在中國做一些事」。

「違反財政紀律」要鬧上法院，就不會只是蕭旭岑「薪水過高」，而是自認手上有對方背信或掏空的證據，但是「利用馬辦名義在中國做一些事」就有所蹊蹺，因為這種事情一旦鬧上法院，就會抖出更多馬辦的兩岸秘辛，對馬英九不見得有利。

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這也是為何有人猜測是蕭旭岑得罪對岸高官，搜集資料拿給馬英九交辦的原因。以蕭旭岑和馬英九的關係，如果只是台商告狀，很難鬧出這麼大的風波。而馬英九的代理人，最重要的就是取得中共官員的信任，一旦失去信任，等於讓馬英九自斷和對岸的溝通機制，這才能解釋馬英九為何要高舉小刀開鍘。但是也可看出，對岸對於國民黨人的影響力有多巨大。

國安會前秘書長金溥聰出手整頓馬英九基金會。（資料照）

蕭旭岑的反擊反覆提及「馬英九忘了」，讓不少人猜測馬英九是否已經失智。但是失智是長期的過程，不會突然爆發，所以縱使馬英九真的失智，本案背後還是涉及各方金權鬥爭，不會單純只是健康因素這麼簡單。

比較值得注意的是，是蕭旭岑指出目前基金會執行長戴遐齡還未經董事會任命，背後隱隱有法律戰的意圖，讓人想起馬王政爭中，王金平在法院讓馬英九鬥爭一敗塗地的往事，蕭旭岑對此知之甚詳，不能排除這種可能。

其實多數旁觀者最關注的，還是蕭旭岑這些年來替馬英九做了多少見不得光的事情，如果真的進入法律訴訟，恐怕會爆出不少黑料，卻讓外人得以一窺馬辦與對岸交流的秘辛，揭櫫台灣前總統如何受制於對岸的某些細節。

在民眾黨前立委候選人徐春鶯共諜案起訴的同一天，我們不僅得以見到柯文哲、黃珊珊如何向國台辦交代甄選中配立委，還有機會見識到馬英九與國民黨人受到對岸影響的過程。

爆米花、可樂準備好，正戲就要開場了。

蕭旭岑指出目前基金會執行長戴遐齡還未經董事會任命。（資料照）

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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