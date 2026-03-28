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法操》【司想評論】18歲女廁所產子赴公園掩埋！何謂生母殺嬰罪？

「生母殺嬰罪」這條法律規定，為母親因不得已之事由，於生產時或甫生產後殺其子女者，處六月以上五年以下有期徒刑。相較於刑法第271條普通殺人罪動輒十年以上、無期徒刑甚至死刑的重懲，生母殺嬰罪的刑度明顯減輕許多，深究其背後有特殊理由。
法操FOLLAW

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2026/03/28 08:30

法操司想傳媒

Ai生成示意圖。（取自貼文）Ai生成示意圖。（取自貼文）桃園市蘆竹區近日傳出一起疑似埋嬰屍案件，引發社會關注。有網友在社群平台發文指出，一名18歲女子疑似在生下嬰兒後因一時不知所措，竟將剛出生的嬰兒帶到公園內掩埋。相關貼文曝光後引起討論，也促使警方介入調查。

桃園市政府警察局蘆竹分局表示，警方已接獲相關報案並展開調查。據了解，警方帶同涉案女子前往疑似埋嬰的公園地點進行挖掘，希望能釐清案件真相。不過截至目前為止，現場仍尚未發現嬰兒遺體。

警方指出，案件仍在進一步調查中，相關情況已報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，後續將持續蒐集證據並釐清事發經過與是否涉及刑事責任。整起事件仍有待調查結果進一步確認。

「生母殺嬰罪」這條法律規定，為母親因不得已之事由，於生產時或甫生產後殺其子女者，處六月以上五年以下有期徒刑。相較於刑法第271條普通殺人罪動輒十年以上、無期徒刑甚至死刑的重懲，生母殺嬰罪的刑度明顯減輕許多，深究其背後有特殊理由。

為何會有生母殺嬰罪？

為何立法者要給予產後生母特殊的寬減？在婦產科與精神科的臨床統計中，有高達70%至80%的女性在產後會陷入情緒低落；其中10%至20%會演變為產後憂鬱症。更極端的案例中，約有千分之一的產婦會出現嚴重的產後精神病，並有約4%的比例可能導致殺嬰或自殺的悲劇。

因為體內荷爾蒙劇烈波動、身體撕裂後的疼痛，加上照護新生兒導致長期剝奪睡眠。這種壓力與一般人不同，因此，生母殺嬰罪的設立，本意是為了照護那些因身心失調、社會支持匱乏而走投無路的母親。

「甫生產後」時點怎麼算？產後憂鬱症只有5天嗎？

然而，「甫生產後」的定義相當模糊，曾有案例顯示，一名未婚媽媽因在男嬰出生後第六天將其淹死，檢方即以時間點不合為由，改以刑責較重的「普通殺人罪」起訴。

在法律見解中，「甫生產後」往往被限縮在極短的時間內（如三至五天）。但精神醫學專家指出，多數婦女的憂鬱狀態雖出現在產後2至4天，但約有10%至15%的高危險群，其症狀可能延續數月甚至數年。若法律僅以「時間天數」作為唯一裁量標準，而非審酌母親當下的「精神鑑定狀態」，無疑忽視了醫學上的現實。

棄養最高可處無期徒刑，養不起就讓國家來養！

除了極端的殺嬰事件，更多發生的悲劇是因貧窮或無力撫養而導致的棄嬰。根據刑法第294條「違背義務遺棄罪」，若遺棄無自救能力的孩子致死，最高可處無期徒刑。

除了母親殺死襁褓中嬰兒的事件之外，更多的是父母無力扶養小孩，而選擇棄嬰。倘若父母真的無力撫養子女時，應該勇於尋求社會資源協助，如各縣市社會局、兒童福利聯盟、兒童及少年安置及教養機構等。

本文經授權轉載自法操》【司想評論】18歲女廁所產子赴公園掩埋！何謂生母殺嬰罪？

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