自由開講》談李四川的「校校設置公共托育」

◎ 彭瑞虹

針對新北市市長參選人李四川先生提出「校校設置公共托育」之政策主張，本會（新北市托育人員互助發展協會）認為，在討論公共托育擴展的同時，有必要回到托育體系的整體結構進行審慎檢視。

新北市市長參選人李四川提出「校校設置公共托育」之政策。（資料照）當前我國家外送托型態，並非僅有「公共托育」與「私立托育機構」，尚包括長期承擔基礎照顧功能的「居家托育」。三者共同構成多元且互補的托育支持網絡，使不同家庭得以依其需求與條件，選擇最適切的照顧方式。

托育政策的核心，不應僅止於服務量能的擴張，更應關注整體體系的平衡與永續。若在擴充公共托育資源的同時，忽略對既有托育型態的影響，恐將造成結構性失衡。以新北市為例，目前已有超過五千名居家托育人員長期投入第一線，其專業照顧與彈性服務，正是支撐整體托育體系穩定運作的重要基礎。

請繼續往下閱讀...

若在擴充公共托育資源的同時，忽略對既有托育型態的影響，恐將造成結構性失衡；示意圖。（資料照）因此，本會建議，未來托育政策應從「整體托育生態」出發，兼顧各類托育型態之發展，避免資源過度集中於單一系統，進而產生排擠效應，影響服務品質與供給穩定。

我們期待各位參選人在規劃托育政策時，能以家庭需求與幼兒最佳利益為依歸，致力建構一個「多元並存、互補共好」的托育環境，使不同托育型態各司其職、協力合作，而非陷入彼此競逐的零和局面。

（作者為新北市托育人員互助發展協會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法