黃澎孝練「孝」話》中國只有「共產黨化」 哪有什麼「中華文化」？

當我聽到中國李匪強總理，竟然在中國人民代表大會上，大咧咧的宣佈要「弘揚中華文化」時，我就「以己度人」像當年問陳老師那樣想要問：什麼是「中華文化」⁉️請問李匪強總理到底有沒有「搞清楚」啊？

◎ 黃澎孝

李強真愛說笑話！中國只有「共產黨化」，哪有什麼「中華文化」？（續昨《小狀元》炫耀文）上一篇《小狀元》炫耀文，既然已經掩蓋不了我那「小時了了」的輝煌歲月，當然總得交代清楚：我到底是如何靠著「復興中華文化」吃狀元飯的⁉️（受不了以下臭屁的，請趕緊掩鼻離開！）

中國只有「共產黨化」，哪有什麼「中華文化」。（取自貼文）為什麼我初中作文比賽會拿冠軍⁉️而且還一再蟬聯《小狀元》‼️其實是陳榭安老師教我的「訣竅」：要注意看國民黨《中央日報》蔣總統說了什麼⁉️真相是，比賽前，陳老師甩了份 蔣公（空一格）在民國55年11月12日「國父百年誕辰」，首次提到要「復興中華文化」的「訓辭」剪報給我。陳老師還精準預測到：作文比賽的題目一定在這篇「訓辭」裡。

陳老師特別交代：一定要在作文中多提幾個「關鍵字」：

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「總統 蔣公訓示」

「三民主義萬歲」

「反攻復國成功」

「解救大陸同胞」

「消滅萬惡共匪」

我靦腆的問老師：那，到底什麼是「中華文化」呢？陳老師竟然脫口而說：「我也搞不清楚啦！」他白了我一眼不耐煩的說：你只要搞清楚：總統 蔣公怎麼說的中華文化就夠啦⋯⋯。」於是，我不求理解連夜死背總統 蔣公訓辭：「余篤信倫理、民主、科學乃三民主義思想之本質，亦即為中華民族傳統文化之基石。」

中國總理李強的國務院工作報告中，呼籲兩岸「共同弘揚中華文化」。（翻攝直播）結果，就在咱師徒倆都「搞不清楚」什麼是「中華文化」之下，光靠著老師提點的「關鍵字」和「蔣公訓辭」，我就那麼「黨云亦云」的連續蟬聯「中華文化復興」作文的《狀元》寶座，著實偷著樂了好多年。所以啦！當我聽到中國李匪強總理，竟然在中國人民代表大會上，大咧咧的宣佈要「弘揚中華文化」時，我就「以己度人」像當年問陳老師那樣想要問：什麼是「中華文化」⁉️請問李匪強總理到底有沒有「搞清楚」啊？

幸虧，陳榭安老師及時來「托夢」指點我，如果要去中國參加「弘揚中華文化」的作文比賽，那就要緊緊抓住以下幾個「關鍵字」：

首要關鍵詞：

習近平主席「新時代中國特色社會主義思想指引下」

然後，也別忘了要常提到：

中國共產黨領導的「中國式社會主義道路」；

中國共產黨領導的「人民民主專政」；

中國共產黨領導的「改革開放路線」

習近平領導的「一帶一路」、「中國夢」

習近平領導的中華民族偉大復興。

只見陳榭安老師一臉篤定的跟我掛保證說：你只要緊緊把握以上要點，特別是：在起承轉合的角落處，都別忘了穿插習近平「親自指揮」、「親自部署」的身影。那你就可以穩坐中國作文比賽的《老狀元》。語畢，眼看著陳老師就要羽化升天回去了！我趕緊大聲追問：您怎麼一句「中華文化」都沒提呢？

當今中國只有「中國共產黨化」哪來的「中華文化」啊⁉️那個李強説什麼「弘揚中華文化」？真是愛說笑。（檔案照）陳老師哈哈大笑說道：傻孩子！我給你的「狀元秘訣」，字裡行間不是「習近平指示」就是「共產黨領導」！你都活到70幾了，難道還看不出：當今中國只有「中國共產黨化」哪來的「中華文化」啊⁉️那個李強説什麼「弘揚中華文化」？真是愛說笑！難道你也跟著他《練孝話》嗎？」

（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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